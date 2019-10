Mezzogiorno in Famiglia chiuso | Massimiliano Ossini verso la prima serata

Michele Guardì : "Mezzogiorno in famiglia chiuso - non sono d'accordo. Volpe e Friscia? Non possono lavorare con me tutta la vita" : Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, Michele Guardì ha commentato la chiusura di Mezzogiorno in famiglia - anticipata in esclusiva da Blogo - decisa dal direttore di Rai2 Carlo Freccero. Lo storico papà del programma fino allo scorso anno condotto da Massimiliano Ossini, Adriana Volpe e Sergio Friscia, ha detto:Ogni direttore è libero di portare avanti i suoi progetti. Io non sono d'accordo con questa scelta, ma tendo a non drammatizzare. Da ...