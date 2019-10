Mertens | “Il calcio in Italia è una bellissima malattia”

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 5 ottobre 2019) Driesha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali della Serie A. Il belga ha detto: “Quando cantano il mio nome mi fa bene, dopo un gol è ancora più bello. Dopo sette anni mi sento napoletano. Ho tanti amici qui, ho conosciuto tante persone e mi fa piacere. La gente ha visto che da quando sono arrivato qua do tutto in campo e fuori dal campo provo a vivere come lo fanno i tifosi. A Napoli è bello vivere, mi piace essere qui. Parlo la lingua, è tutto perfetto. Ilinè unamalattia, perché la gente è malata didai giovani fino ad arrivare agli anziani. Da me al piano di sopra vive una signora che avrà credo 75 anni, non lo so, e tutte le mattine viene a dirmi ‘Hai giocato bene eh, complimenti’. Oppure, se ho giocato male, mi dà qualche schiaffo e mi dice che potevo fare meglio. In Belgio mica è così”. Sul record di ...

