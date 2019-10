Meglio elezioni che guerriglia liberista di Renzi

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 5 ottobre 2019) Matteopropone di tagliare la Sanità e i trasferimenti ai Comuni per “coprire” l’impatto sui conti pubblici di una consistente riduzione del cuneo fiscale. È quanto, ovviamente non esplicitato, ma conseguente alle sue “geniali” proposte contenute nella lettera di ieri al Corriere della Sera. Nella missiva, il nostro alleato segnala la presenza nel Bilancio pubblico per il 2020 di 150 miliardi di euro per acquisti di beni e servizi. Quindi, annuncia che, vi fosse il suo rinomato coraggio, si potrebbero saccheggiare per abbattere il cuneo fiscale, invece che limitarsi al “pannicello caldo” predisposto da Gualtieri. La propaganda è fastidiosa quando fatta dai cosiddetti populisti. Diventa, però, insopportabile quando è frutto di sedicenti statisti innaturalmente e inspiegabilmente fuori dal governo del ...

