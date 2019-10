Maria Giovanna Maglie | la verità sulla Chiesa e i tortellini al pollo | Nessun

Maria Giovanna Maglie contro Giuseppe Conte : "Immigrazione? Ve li ciucciuate voi e zitti" : Noi lo avevamo detto a caldissimo. Anzi, lo avevamo detto ancor prima del vertice a Palazzo Chigi tra Giuseppe Conte ed Emmanuel Macron: in tema di immigrati, l'Italia non avrebbe ottenuto nulla, zero. Previsione confermata dopo il summit di ieri, mercoledì 18 settembre. E sull'incontro, su Twitter,

Maria Giovanna Elmi in tv smentisce il flirt con Sylvester Stallone : Maria Giovanna Elmi è stata ospite al programma “Io e Te”. Nel corso dell’intervista la Elmi ha ripercorso la sua vita e i suoi amori, parlando anche di Sylvester Stallone. Una volta per tutte ha smentito il presunto flirt con l’attore dicendo che fecero solo una cavalcata nel deserto, ma nulla di più. «No, in verità facemmo una lunga cavalcata. Devo dire che in quell’occasione gli avevo chiesto di darmi un’altra intervista solo che la troupe ...

Maria Giovanna ELMI/ 'Sylvester Stallone? Il grande amore della mia vita è Gabriele' : MARIA GIOVANNA ELMI ospite a Io e Te svela la verità sul flirt con Sylvester Stallone: 'No, però abbiamo fatto una lunga cavalcata...'

Io e Te - Diaco confessa a Maria Giovanna Elmi : “Ho fatto morire…” : Pierluigi Diaco a Maria Giovanna Elmi: “Ho fatto morire una ventina di nonne” Anche a Ferragosto Io e Te decide di tenere compagnia al suo pubblico con Pierluigi Diaco, Valeria Graci e Sandra Milo al fine di strappare una risata con allegria e spensieratezza. Prima di cantare e ballare con le hit intramontabili di Edoardo Vianello c’è stato spazio per l’intervista a Maria Giovanna Elmi, storica signorina buonasera di ...