Manovra | lavoro | sanità e autostrade |  i veti incrociati tra i Cinque Stelle e il Pd  

Manovra - la ministra Bonetti : “Al lavoro per congedo paternità di almeno 10 giorni - bonus nascita e assegno unico per figli” : L’aumento del congedo paternità portandolo ad almeno dieci giorni, poi bonus nascita e un assegno unico come contributo economico alle famiglie per ciascun figlio dalla nascita all’età adulta. Sono queste le misure a cui la ministra per le Pari opportunità Elena Bonetti ha detto che sta lavorando per l’inserimento come collegato alla prossima Manovra finanziaria. “Stiamo lavorando e non posso al momento dire altro”, ha ...

Lavoro domestico : le famiglie potrebbero pagare l'Irpef della badante - ipotesi in Manovra : Ci sono due fenomeni che sono insiti nel Lavoro domestico e che hanno assunto i connotati di autentiche piaghe: il Lavoro nero e l'evasione fiscale sono le cose che da tempo i governi pensano di contrastare. Adesso che ormai si è vicini all'uscita della legge di Bilancio, il governo nel suo piano generale di lotta all'evasione fiscale potrebbe avere in serbo una novità per il Lavoro domestico. I datori di Lavoro del settore, che nella stragrande ...

Manovra : Baretta - ‘ci muoviamo su due assi intervento Iva e su lavoro’ : Roma, 4 ott. (AdnKronos) – “Lo sforzo che stiamo facendo è sulla riduzione del cuneo fiscale. Stiamo lavorando al ripristino degli incentivi 4.0 per l’impresa e ad un intervento attorno alle famiglie ad esempio gli asini nido. Il nostro governo si fonda su due assi: intervento sull’Iva e intervento sul lavoro. Su questi due assi ci muoveremo e lo faremo coinvolgendo le parti sociali”. Così Pierpaolo Baretta, ...

Manovra 2020 : ultime novità su lavoro - welfare - ticket sanitari - famiglia : Riduzione del cuneo fiscale e misure fiscali a sostegno delle famiglie. Questi alcuni dei punti principali contenuti nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2019 approvata dal Consiglio dei ministri del Governo Conte – bis nella seduta del 30 settembre. Non gli unici però. A questi si aggiungono tutta una serie di altri provvedimenti allo studio in tema di lavoro, welfare e famiglie, tra cui: novità sui ticket sanitari ...

Manovra - Conte : «Stop a Iva evita rincaro da 542 euro a famiglia». Gli industriali : giù le tasse sul lavoro : Il premier: «Avrebbero costituito un enorme ostacolo per il rilancio del Paese». Il presidente Bonomi ringrazia Draghi «un grande italiano» alla presenza di Mattarella, Boccia e Casellati. E invita a superare le divisioni Nord-Sud e industria -servizi

Manovra - aumenti Iva per tagliare il costo del lavoro : sconti per chi usa bancomat : Da Palazzo Chigi giurano che «faranno di tutto per scongiurare l'aumento dell'Iva». Eppure la strada ormai sembra segnata e, a mezza bocca, più d'uno nel governo inizia...

Manovra - ritocchi Iva o stretta sui bonus fiscali : è rebus. Pd insiste : giù le tasse sul lavoro : Ritoccare l'Iva, ma in chiave sociale, o avviare una stretta sulle tax expenditures, tante volte annunciata e mai effettivamente realizzata. A 48 ore dal varo della nota di aggiornamento al Def,...

Manovra - ?si parte con il taglio delle tasse sul lavoro : Già nella prossima Manovra si avrà un primo assaggio della riduzione della pressione fiscale con il taglio delle tasse sul lavoro. Ma l’intervento pieno si svilupperà in una «ottica triennale», perché gli spazi di Manovra sul 2020 sono parecchio limitati

**Manovra : Catalfo - su sicurezza lavoro presto convocazione parti sociali** : Roma, 18 set. (Adnkronos) – “Sulla sicurezza del lavoro convocherò presto le parti sociali coinvolgendo il ministero della Sanità. Spero che sia l’inizio di un percorso costruttivo”. L’annuncio arriva da ministro del lavoro, Nunzia Catalfo al tavolo di confronto con Cgil Cisl Uil in corso a palazzo Chigi.L'articolo **Manovra: Catalfo, su sicurezza lavoro presto convocazione parti sociali** sembra essere il ...

Manovra - Conte ai sindacati : “Dobbiamo tenere conti in ordine. Priorità alla riduzione delle tasse sul lavoro e alla lotta all’evasione” : Ci sono “vincoli ben precisi” e la volontà del governo è quella di “tenere i conti in ordine”. In questo Contesto “sarà fondamentale” la lotta all’evasione perché “tutti devono pagare le tasse e pagarne meno”, anche attraverso la riduzione delle tasse sul lavoro. Con altre due Priorità: il green new deal e un piano strutturale di interventi per il Mezzogiorno. Nell’incontro con i ...

Manovra : Conte - ‘potenziare misure contro incidenti sul lavoro’ : Roma, 18 set. (AdnKronos) – Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso dell’incontro con i sindacati a Palazzo Chigi, ha fatto riferimento anche al ‘tema della sicurezza sul lavoro”, garantendo ai rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil che si tratta di un capitolo “al centro dell’agenda di governo”, e sottolineando la necessità di potenziare le misure in favore della prevenzione dei troppi ...

Governo : Conte - ‘Manovra avrà al centro lavoro e sviluppo - con obiettivi chiari’ : Roma, 2 set. (AdnKronos) – “Una manovra economica che avrà al centro le regioni del lavoro dello sviluppo sociale con obiettivi chiari: stop all’aumento dell’Iva, salario minimo orario, taglio del cuneo fiscale, maggiore potere d’acquisto per i lavoratori, una pubblica amministrazione più trasparente e efficiente, sostegno alle famiglie, incentivazione delle nascite, sostegno alle persone con disabilità, interventi ...