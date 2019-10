Manovra | la ministra Bonetti | “Al lavoro per congedo paternità di almeno 10 giorni | bonus

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2019) L’aumento delportandolo addieci, poinascita e un assegno unico come contributo economico alle famiglie per ciascun figlio dalla nascita all’età adulta. Sono queste le misure a cui laper le Pari opportunità Elenaha detto che sta lavorando per l’inserimento come collegato alla prossimafinanziaria. “Stiamo lavorando e non posso al momento dire altro”, ha commentato con i giornalisti a Terrasini (Palermo), dove si tiene la scuola di formazione per i giovani organizzata dal senatore di Italia viva Davide Faraone. Anche, da un mese membro del governo Conte 2, ha deciso di aderire al nuovo partito di Matteo Renzi. Proprio al momento di chiedere la fiducia per il nuovo esecutivo, il premier Giuseppe Conte aveva annunciato come prioritaria la misura degli asili gratis per i ceti meno abbienti. Ora la ...

