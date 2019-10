Maltempo Messina | criticità idrogeologiche dopo l’alluvione a San Michele | vertice in

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 5 ottobre 2019) Nella mattinata odierna si è svolta nella sala Biblioteca della Prefettura una riunione finalizzata a una disamina delleverificatesi a seguito degli eventi meteorologici avversi registratisi nella serata del 3 ottobre scorso a San. All’incontro, presieduto dal Prefetto di, dr.ssa Maria Carmela Librizzi, hanno partecipato l’Assessore alla Protezione Civile del Comune di, unitamente al Dirigente del relativo Servizio e a un rappresentante della Polizia Municipale, i vertici delle Forze di Polizia, il Comandante della Polizia Metropolitana di, il Dirigente dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, il Dirigente dell’Azienda Foreste Demaniali, il Direttore Generale del Consorzio Autostrade Siciliane nonché i rappresentanti del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile Regionale. In tale occasione, il Prefetto, nel ...

Vincent03925483 : #Piogge eccezionali hanno interessato nelle ultime ore la città di Messina e tutta la Sicilia nord orientale. In ma… - Ultron65 : RT @SkyTG24: Messina, inondazioni per un forte nubifragio - messina7_it : #Messina #Maltempo: residenti bloccati in contrada Mella a San Saba -