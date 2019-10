M5S | dissidenti pubblicano la Carta di Firenze per una ' rinascita identitaria coerente'

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 5 ottobre 2019) La cosiddettadi, basata su tre questioni pungenti, quali il superamento del capo politico, una maggiore democrazia e trasparenza sulla proprietà della piattaforma Rousseau al Movimento Cinque Stelle, è stata pubblicata online. Essa porta la sigla di tutti i grillini diventati 'nemici' del leader Luigi Di Maio per aver costituito una nuova maggioranza con il Partito Democratico, quello stesso partito a cui non ha risparmiato critica alcuna. Il documento, messo a punto nel corso di una riunione tenutasi il 29 settembre nel capoluogo toscano, deve essere sottoposto ai vertici grillini. Proprio nel giorno in cui il Movimento festeggia i suoi dieci anni di vita, e in attesa della nuova edizione di 'Italia Cinque Stelle' a Napoli nelle giornate del 12 e 13 ottobre prossimi, una parte di pentastellati auspica un "Rinascimento Cinque Stelle", più compatto e senza scissioni. Il ...

