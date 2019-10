Lorella Boccia e Niccolò Presta aggrediti a Roma | come stanno | il comunicato ufficiale

La ballerina di Amici Lorella Boccia e il marito Niccolò Presta : "Minacciati e aggrediti con un coltello" : “Voglio urlarlo, voglio urlarvelo in faccia. Avete minacciato mio marito e me con un coltello, vigliacchi!”. Un post scritto dopo un grande spavento è quello pubblicato da Niccolò Presta (figlio dell’agente tv Lucio, ndr) e dalla moglie Lorella Boccia, ballerina del programma “Amici”, per raccontare l’aggressione subita all’uscita di un ristorante romano nella serata di ...

Lorella Boccia e Niccolò Presta sono stati vittime di un’aggressione : Momenti di paura per la ballerian Lorella Boccia e suo marito Niccolò Presta che sono stati minacciati con un coltello, derubati e aggrediti. E’ la denuncia choc che ha fatto la Boccia sui suoi social pochi minuti dopo la grande paura. Lo sfogo della showgirl sui social: «Siete uomini di m**da». Sui volti i segni dell’aggressione. La showgirl ha voluto immortalare con uno scatto i segni della violenza subita per poi pubblicarli su suo account ...

Lorella Boccia e Niccolò Presta sono stati aggrediti arriva lo sfogo su Instagram : Lorella Boccia e suo marito Niccolò Presta sono stati minacciati con un coltello, derubati e aggrediti. E’ la denuncia choc che ha fatto la Boccia sui suoi social pochi minuti dopo la grande paura. Lo sfogo della showgirl sui social: «Siete uomini di m**da». Sui volti i segni dell’aggressione. La showgirl ha voluto immortalare con uno scatto i segni della violenza subita per poi pubblicarli su suo account “Instagram” e lasciarsi ...

Lorella Boccia e il marito rapinati - lei sui social : 'Siete dei vigliacchi' : Terribile avvenimento per Lorella Boccia e Niccolò Presta che sono stati aggrediti e rapinati da alcune persone nella notte. I due hanno raccontato lo spiacevole accaduto e l'ex ballerina di Amici si è sfogata tramite il profilo Instagram, lanciando un messaggio furioso contro chi ha minacciato lei e suo marito. Divenuti marito e moglie da poco, Lorella e Niccolò si sono trovati in una situazione surreale che hanno scelto, almeno per ora, di non ...

Lorella Boccia di Amici su IG : 'Io e mio marito minacciati e derubati da uomini di m...' : Sono parole molto forti quelle che Lorella Boccia ha usato per informare i fan della disavventura che ha vissuto non molte ore fa. L'ex allieva di Amici, infatti, su Instagram ha pubblicato le foto dei segni che hanno ancora sul volto lei e il marito Niccolò Presta dopo l'aggressione che hanno subito a Roma: la napoletana si è sfogata anche contro chi l'ha derubata, portandole via molti oggetti di valore. Lorella mostra sui social i segni ...

Lorella Boccia e Niccolò Presta aggrediti e derubati - lo sfogo di lei : 'Vigliacchi' : Una bruttissima disavventura in queste ore ha avuto come protagonisti Lorella Boccia e Niccolò Presta. I due neo-sposi sono stati vittime di una brutale aggressione che è stata raccontata e testimoniata da una serie di scatti sui social, postati la scorsa notte dalla ballerina lanciata dalla scuola di Amici di Maria De Filippi. Un episodio a dir poco spiacevole e triste, che ha portato Lorella anche a sfogarsi sulla sua pagina ufficiale ...

Lorella Boccia e Niccolò Presta aggrediti con un coltello e derubati - lei si sfoga : “Siete uomini di m**da” : Lorella Boccia e il marito Niccolò Presta sono stati minacciati con un coltello, aggrediti e derubati da un gruppo di malviventi. A denunciarlo è stata la stessa ballerina di Amici in un post su Facebook, in cui ha raccontato quanto accaduto e ha pubblicato le foto dei loro volti con i segni della violenza subita. “Ho riflettuto molto – scrive Lorella – . Non sapevo se fare o non fare questo post. Poi mi sono detta “VAFF***LO”. ...

Lorella Boccia e Niccolò Presta derubati e minacciati con un coltello : le foto : derubati, aggrediti e minacciati con un coltello. Un’esperienza probabilmente indelebile nella mente di Lorella Boccia, ballerina di Amici e conduttrice tv, e di suo marito Niccolò Presta, figlio di Lucio, noto agente di diverse star. A dare la notizia è la stessa Lorella, che su Instagram pubblica le foto dei loro volti con i segni dell’aggressione. “Ho riflettuto molto. Non sapevo se fare o non fare questo post. Poi mi sono ...

Lorella Boccia e Niccolò Presta derubati e minacciati con un coltello : Uomini di m... : Lorella Boccia denuncia tramite i social l'aggressione subita da lei e il marito Niccolò Presta: i due sono stati derubati da alcuni Uomini il cui volto rimarrà sconosciuto. Bruttissimo incidente per Lorella Boccia e Niccolò Presta che sono stati aggrediti e derubati da alcuni sconosciuti. La coppia ha denunciato il triste episodio avvenuto e, attraverso il suo profilo Instagram, la ballerina ha lanciato un messaggio pieno di rabbia a chi ha ...

Lorella Boccia e Niccolò Presta aggrediti con un coltello e derubati - lo sfogo della showgirl su Instagram «Siete uomini di m**rda» : Minacciati con un coltello, derubati e aggrediti. E’ la denuncia choc che Lorella Boccia ha fatto sui suoi social pochi minuti dopo la grande paura. La ballerina di Amici, insieme al neo marito Niccolò Presta sono stati aggrediti da alcuni sconosciuti. Lo sfogo della showgirl sui social: «Siete uomini di m**da» Sui volti i segni dell’aggressione, su Instagram lo sfogo choc di Lorella Boccia che insieme al marito Niccolò Presta, ...

“Uomini di me***”. Paura per Lorella Boccia : prima minacciata con un coltello - poi le botte : Brutta disavventura per Lorella Boccia e il marito Niccolò Presta. I due infatti, secondo il racconto della meravigliosa ballerina, sarebbero stati minacciati con un coltello e derubati. A svelarlo, in uno sfogo pubblicato su Instagram, è stata l’ex allieva della scuola di ‘Amici’. Secondo quanto raccontato, lei e suo marito (figlio del manager Lucio Presta, ndr), sarebbero stati aggrediti. La Boccia ha spiegato che per un momento aveva pensato ...

Lorella Boccia e Niccolò Presta aggrediti e minacciati : lo sfogo di lei su Instagram : Lorella Boccia e Niccolò Presta sono stati aggrediti, minacciati con un coltello e derubati. A rivelarlo è stata proprio l’ex ballerina di Amici in un post pubblicato su Instagram. La Boccia ha svelato che lei e il marito, figlio del famoso manager Lucio Presta, sarebbero stati aggrediti da alcuni uomini armati. Su Instagram, Lorella ha postato le foto che documentano l’aggressione, mostrando i segni evidenti sul suo viso e su quello ...

Lorella Boccia e Niccolò Presta aggrediti con un coltello e derubati - lo sfogo della showgirl su Instagram «Siete uomini di m**rda» : Minacciati con un coltello, derubati e aggrediti. E' la denuncia choc che Lorella Boccia ha fatto sui suoi social pochi minuti dopo la grande paura. La ballerina di Amici, insieme al neo marito...

Lorella Boccia e Niccolò Presta aggrediti : "Minacciati con un coltello - vigliacchi" (FOTO) : "Ho riflettuto molto. Non sapevo se fare o non fare questo post. Poi mi sono detta “VAFFANCULO”. Voglio urlarlo, voglio urlarvelo in faccia. Avete minacciato mio marito e me con un coltello, VIGLIACCHI. Ci avete derubati e come se non bastasse ci avete deriso e aggredito. Non saprò mai chi siete ma visto che ci avete riconosciuto sicuramente leggerete questo post quindi VAFFANCULO. Siete uomini di merda e tali rimarrete. SIAMO SOLO PIÙ FORTI ...