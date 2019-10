Lo scintillante Rolls Royce Las Vegas Tour di Achille Lauro

Fonte : dituttounpop

(Di sabato 5 ottobre 2019) Con abiti che vanno dai Kiss a Sir Elton John, il tutto in una visione post atomica tipica del Cyberpunk anni ’90, dal palco delLaslancia una vera dichiarazione di guerra al conformismo e alle regole morali. È iniziato da Firenze ilLasdi. Dalla sua apparizione/consacrazione a Sanremo, dopo essersi conquistato una fetta di pubblico non musicale a Pechino Express, e il successo dell’album 1969ha più volte superato il confine tra look Trapper e influenze Glam/Punk. Questa generazione si riconosce in un’immagine No Gender, nel superamento di un concetto binario delle scelte d’abbigliamento, esi sta candidando ad essere il modello di riferimento di quella filosofia estetica . Dai Kiss a Sir Elton John, il tutto in una visione post atomica tipica del Cyberpunk anni ’90, quel palco è ...