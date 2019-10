LIVE Trento-Sassari 65-64 basket | Serie A 2019-2020 in DIRETTA | partita apertissima

Fonte : oasport

(Di sabato 5 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA73-73 Risponde Knoooox!! 20” da giocare e timeout anche per. 70-73 SPISUUUUUUUUUUU!! Senza un minimo di ritmo, senza un minimo di senso la tripla segnata dal sardo, timeout. 70-70 Splendido assist di Craft per Knox che appoggia al vetro, 30” sul cronometro. 68-70 1/2 dalla lunetta per Knox. 67-70 VITALIIIIII!! Tripla clamorosa dal palleggio girando sul blocco. 67-67 Semigancio di Knox, 2’16” al termine. 65-67 Vitali si conquista tre tiri liberi e li segna tutti! 65-64 FORRAAAAY!! Il capitano dall’angolo non perdona sullo scarico di Craft, timeout. 62-64 1/2 invece per Pierre. 62-63 Glaciale Knox ai liberi, finale di gara apertissimo! 60-63 Tripla di Forray che manda in visibilio il Pala! 4’24” da giocare. 57-63 Tap-in importantissimo di Bilan. 57-61 Alessandro ...

