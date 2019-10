LIVE Trento-Sassari 23-22 basket | Serie A 2019-2020 in DIRETTA | primo quarto all’insegna

LIVE Trento-Sassari 12-5 basket - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : partenza forte dei padroni di casa! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-7 Splendido assist di Vitali per il taglio vincente di Bilan. 12-5 Rubata di Kelly che lancia Craft in campo aperto, timeout chiamato da Pozzecco. 10-5 Blackmon segna un canestro assurdo con fallo ma sbaglia il libero addizionale. 8-5 Si accoppia male in transizione Trento e Pierre punisce. 8-3 Corre Knox che attacca bene il ferro. 6-3 Tabellata sulla sirena di Kelly da dentro ...

0-0 basket - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : inizia la partita! 20:28 Le due squadre hanno finito il riscaldamento ed ora sta risuonando l'Inno di Mameli. 20:25 Cinque minuti all'inizio della partita, tutto pronto per cominciare al PalaTrento. 20:20 I sardi vogliono migliorare la già splendida annata passata e si affideranno al nuovo arrivato Dwayne Evans, giunto dall'Ulm per sostituire Rashawn Thomas, mentre la Dolomiti ha riconfermato ...