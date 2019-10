LIVE Italia-Tunisia 2-0 volley | Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA Azzurri avanti anche nel

Fonte : oasport

(Di sabato 5 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19-15 Aceeeeeeeeeeee Candellaroooooooooooo 18-15 In rete il servizio tunisino. Brutta fase del match 17-15 Out il servizio di Kooy 17-14 La diagonale di Kooy da zona 2 16-14 Primo tempo di Mbareki 16-13 Out il servizio tunisino 15-13 Mano out di Moalla da zona 4 15-12 Non sbaglia stavolta Nelli! Vincente da seconda linea 14-12 In rete l’attacco di Nelli da seconda linea 14-11 La free ball di Ben Slimene dopo l’appoggio sbagliato degli14-10 Mano out di Cavuto da zona 4 13-10 Il primo tempo dietro di Ayach 13-9 la diagonale di Cavuto da zona 4 12-9 La tesa al centro di Piano 11-9 out la diagonale di Nelli da zona 2 11-8 Vincente Nagga da zona 2 11-7 Mano out di Nelli da zona 2 10-7 Il tocco vincente di Othmen da zona 4. Non perfetta la difesa azzurra 10-6 In rete il servizio della9-6 Pallonetto vincente di ...

