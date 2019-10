LIVE Italia-Tunisia 0-0 volley | Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA Azzurri subito avanti

LIVE Italia-Tunisia 0-0 volley - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA : si comincia - azzurri per un successo facile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Primo tempo di Candellaro. 0-1 Si parte con un attacco in diagonale di Nagga. 8.08 I sestetti vengono presentati. 8.06 Ci siamo, sta per cominciare Italia-Tunisia. 8.04 Inno di Mameli. 8.03 Inno nazionale della Tunisia. 8.03 Il sestetto titolare dell’Italia. Sbertoli-Nelli in diagonale, Lavia-Cavuto in banda, Piano-Candellaro al centro. Blengini si affida dunque alla squadra che ha ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia - facci sognare! Fate per le Olimpiadi - tutti con le azzurre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della giornata – Italia, 163 punti per le Olimpiadi – La cronaca della prima giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, oggi sabato 5 ottobre va in scena la seconda giornata delle qualificazioni femminili: si preannuncia grande spettacolo a Stoccarda, show dalle 09.00 alle 22.00 con ben sei suddivisioni al termine ...

LIVE Italia-Tunisia volley - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA : azzurri per continuare a scalare la classifica : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della partita Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Tunisia, match valido per la Coppa del Mondo 2019 di volley maschile. La nostra Nazionale andrà a caccia della seconda vittoria consecutiva in questa competizione, c’è bisogno di un nuovo successo per rilanciarsi dopo la bella affermazione di ieri contro l’Argentina conquistata rimontando dallo 0-2. ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 4 ottobre - 4×100 donne in finale e a Tokyo con record italiano! Record anche per gli uomini ma niente finale! Tamberi vuole il massimo nell’alto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.29: E’ il momento della finale dei 400 ostacoli. Si preannuncia un bello spettacolo con Ashley Spencer (Usa), Anna Ryzhykova (Ukr), Sydney Mclaughlin (Usa), Rushell Clayton (Jam), Dalilah Muhammad (Usa), Sage Watson (Can), Zuzana Hejnová (Cze), Lea Sprunger (Sui). Sarà tripletta Usa? 20.29: errore di Zayas 20.28: Nedasekau, tra mille difficoltà, è lì. E’ il numero uno stagionale ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 4 ottobre - 4×100 donne in finale e a Tokyo con record italiano! Record anche per gli uomini! Tamberi vuole il massimo nell’alto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.09: Starc supera 2.27 al terzo tentativo 20.08: Tamberi SUPERA 2.27 AL SECONDO TENTATIVO! 20.07: Vince la Gran Bretagna con 37″56, secondo il Brasile con 38″90, terzi Usa con 38″06, quarta Italia, quinta la Giamaica. Bravissimo Tortu a superare Blake, non uno qualsiasi 20.06: E’ Record ITALIANO anche PER LA SQUADRA AZZURRA MASCHILE! 20.06: E’ quarta ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 4 ottobre - 4×100 donne in finale e a Tokyo con record italiano! Tamberi vuole il massimo nell’alto! Torna Filippo Tortu nella 4×100 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.59: zyas, Barshim, Mason e Akimenko superano 2.27 al primo tentativo 19.57: L’ITALIA E’ IN finale! Squalificato per invasione di corsia il Brasile. Italia in finale e a Tokyo 2020 19.54: Il portoricano Castro Rivera è il primo eliminato dell’alto 19.53: ormai è un vero e proprio abbonamento ai noni o ai tredicesimi posti per il clan azzurro. Le azzurre della staffetta, ...

LIVE Malta-Italia 0-2 calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : Bartoli e Girelli firmano la vittoria per le azzurre. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.22 Italia che soffre più del dovuto per trovare la rete, ma dopo l’ingresso in campo di Girelli la partita è svoltata con un suo assist e un gol su rigore. 93′ Fine della partita! Italia batte Malta 2-0. 92′ GOOOOOOOOOOOL, Girelliiiiiiiii, di rigore spiazza il portiere, 2-0. 90′ RIGORE per l’Italia, conclusione di Girelli da dentro l’area di rigore con ...

LIVE Malta-Italia 0-1 calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : Girelli vicina al raddoppio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 87′ Combinazione tra Girelli e Giacinti con quest’ultima al tiro che non è riuscita ad incrociare la palla sul secondo palo. 85′ Rosucci che viene tirata giù in area di rigore ma per l’arbitro non è calcio di rigore. 83′ Dentro Guagni fuori Bartoli per l’Italia. 81′ Esce Sciberras ed entra Turner per Malta. 79′ Girelli dalla sinistra prova a ...

LIVE Malta-Italia 0-1 calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : Bartoli sblocca la partita! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 77′ Spinge l’Italia per cercare il raddoppio che sarebbe molto importante. 75′ Galli sbaglia un passaggio in verticale per Bartoli che era in buona posizione. 73′ Girelli ancora lei, prende la palla al limite dell’area di rigore e spara un destro che sfiora il secondo palo. 71′ Esce Borg ed entra E.Xuerreb per Malta. 70′ Girelli importante nel gol con ...

LIVE Malta-Italia 0-0 calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : Tarenzi sfiora la rete del vantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 66′ Bellissimo lancio di Girelli per Bergamaschi che di testa non riesce a dare forza al pallone che finisce fuori. 65′ Italia che sta producendo il massimo sforzo offensivo. 63′ Esce Tarenzi per Rosucci per l’Italia. 61′ Tarenzi sbaglia un gol già fatto, Bartoli davanti la porta non controlla la palla che finisce sui piedi di Tarenzi che si fa respingere il tiro ...

LIVE Malta-Italia 0-0 calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : serve la vittoria per le azzurre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46′ Fuori Tarenzi e dentro Girelli per l’Italia. Inizia il secondo tempo! 18.17 Domina l’Italia sopratutto grazie alla fascia destra con Bergamaschi che trova quasi sempre il tempo per crossare ma dentro l’aria di rigore è mancato il guizzo giusto per insaccare il pallone. A tra poco per il secondo tempo. 45′ Fine del primo tempo risultato 0-0. 44′ ...

LIVE Malta-Italia 0-0 calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : resiste il pareggio alla fine della prima frazione di gioco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.17 Domina l’Italia sopratutto grazie alla fascia destra con Bergamaschi che trova quasi sempre il tempo per crossare ma dentro l’aria di rigore è mancato il guizzo giusto per insaccare il pallone. A tra poco per il secondo tempo. 45′ fine del primo tempo risultato 0-0. 44′ Verticalizzazione dentro l’area di rigore da parte di Giuliano per Bartoli che non trova ...

LIVE Malta-Italia 0-0 calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : punizione di Cernoia che si infrange sulla barriera : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40′ Malta in contropiede con Borg prova il tiro dalla fascia destra che si infrange sull’esterno della rete. 38′ punizione in posizione centrale di Cernoia che trova una deviazione che smorza la forza del pallone finendo debolmente sulle mani di Xuereb. 36′ Lancio di Galli per Giacinti che per poco non riesce a controllare il pallone per superare il portiere in ...

LIVE Malta-Italia 0-0 calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : Galli con un destro chiama alla respinta Xuereb : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20′ Malta che si sta solo difendendo mentre le azzurre provano in tutti i modi di sbloccare la partita. 18′ Angolo per l’Italia, passaggio indietro per Galli che lascia partire un gran tiro di destro che chiama alla respinta il portiere di Malta. 16′ Giuliano dalla destra mette in mezzo per Giacinti che lascia a rimorchio per Galli che non trova la porta dal limite ...