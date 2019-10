LIVE Giro dell’Emilia 2019 in DIRETTA | primo passaggio sul San Luca Mosca stacca gli

Fonte : oasport

(Di sabato 5 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.41 Oraanche Ballerini e va da solo. 15.40 Ora grande bagarre in gruppo per prendere la salita nelle prime posizioni. C’è la Groupama in testa. 15.38 Appena inizia la salita Orsini perde qualche metro dagli altri due battistrada. 15.36 La gara sta per entrare nel vivo con ildei cinque passaggi previsti sul San. 15.33 40 km al traguardo. Gruppo a 5’50” dai fuggitivi. 15.30 I battistrada stanno per entrare ora nel circuito conclusivo. Dietro Movistar e Ineos tirano insieme alla Jumbo-Visma. 15.26 Oggi, per la prima volta in stagione, Alejandro Valverde sfoggia la sua maglia di campione spagnolo. 15.23 Oggi andrà in onda anche l’ennesimo duello tra Androni e Neri per la testa della Ciclismo Cup. 15.21 Il loro vantaggio, ora, è di 6’40”. Sempre la Jumbo-Visma diz Roglic ...

