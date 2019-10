LIVE Ginnastica | Mondiali 2019 in DIRETTA | l’Olanda finisce davanti all’Italia Le Fate

Fonte : oasport

(Di sabato 5 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACronaca settima suddisione: l’Italia affonda alla trave, lerovinano la gara ma le Olimpiadi sono vicine L’ITALIA SI QUALIFICA ALLE OLIMPIADI SE… Tutte le combinazioni. E per la finale a squadre… 12.42 La nona suddivisione è in programma alle ore 13.30, ci saranno il Giappone privo di Mai Murakami e il Messico di Alexa Moreno. L’Italia spera che le nipponiche facciano meno di 162 punti ma sembra difficile, le Sombreros dovrebbero finire ampiamente alle spalle: è fondamentale in ottica pass olimpico, perché a quel punto bisognerà aspettare solo la modesta gara dell’Argentina alle 15.30 per festeggiare ufficialmente il biglietto per Tokyo 2020. 12.40 La francese De Jesus è sempre prima (13.966) ma l’inattesa spagnola Roxana Popa, dopo due anni di infortuni, è seconda (13.800). Terza Derwael ...

