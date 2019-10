LIVE Ginnastica | Mondiali 2019 in DIRETTA | l’Italia vola sugli staggi! Le Olimpiadi sono

Fonte : oasport

(Di sabato 5 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.00 L’Italia firma un parziale da 42.566 alle parallele, sei decimi meno della Francia ma 1.4 punti in più del Canada. Ragazze strepitose, la Nazionale si issa a quota 124.932. Servono 38 punti spaccati alla trave per sopravanzare il Canada ere allegià alle 11.00: non farli sarebbe un delitto sportivo. 09.59 ANDIAMOOOOOO! ROTAZIONE DA 14.2 DI MEDIA! LUSSOOOOOOOO! Elisa Iorio chiude con 14.133 (5.8). L’Italia09.56 Asia D’Amato è meno pulita della sorella e commette un passo in avanti in uscite sul doppio ma porta comunque a casa un pesantissimo 14.000 (5.8). E ora la chiusura di Elisa Iorio. 09.54 OVER 14! L’Italia sta marciando benissimostaggi, il D Score di Alice D’Amato si ferma a 5.8 ma porta a casa un egregio 14.133 e la Nazionale prosegue a gonfie vele. ...

zazoomblog : LIVE Ginnastica Mondiali 2019 in DIRETTA: Italia facci sognare! Fate per le Olimpiadi tutti con le azzurre -… - OA_Sport : LIVE Ginnastica, Mondiali 2019 in DIRETTA: Italia, facci sognare! Fate per le Olimpiadi, tutti con le azzurre - zazoomnews : LIVE Ginnastica Mondiali 2019 in DIRETTA: Italia facci sognare! Fate per le Olimpiadi tutti con le azzurre -… -