LIVE Ginnastica | Mondiali 2019 in DIRETTA | l’Italia parte guardinga al corpo libero

Fonte : oasport

(Di sabato 5 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.23 L’Italia sarà impegnata al volteggio, a suon di doppi avvitamenti bisognerà fare la differenza. Gran Bretagna alla trave. 09.22 Si è conclusa la prima rotazione, ora minuti di riscaldamento per la seconda. 09.21 La Gran Bretagna ha incantato alle parallele: 14.800 di Rebecca Downie, 14.333 di Fenton, 13.966 di Kinsella. La caduta di Ellie Downie non incide, punteggio scartato. La Gran Bretagna chiude con 43.099 di parziale sugli staggi, a un decimo dalla Francia su questo attrezzo. 09.20 L’Italia chiude la rotazione alcon un parziale di 38.700, ci si poteva aspettare qualcosa in più ma serviva una valutazione migliore sulla prova di Asia. 09.18 SIIIIIIIIIIIIIIIIIII! 13.400 PER CAROFIGLIO (5.0 il D Score). Quarto punteggio di specialità per l’azzurra: entrare in finale sarà quasi impossibile ma è ...

