LIVE Atletica | Mondiali 2019 in DIRETTA | 5 ottobre | Luminosa Bogliolo vince la batteria e

(Di sabato 5 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.10 Non bene lanzino, anche a causa di una rincorsa troppo lenta. L’azzurra ottiene 6.19 che significa ventesima posizione parziale. 17.07 NULLO IL PRIMO SALTO DI LAURA STRATI! 17.05 Fantastica la tedesca Malaika Mihambo che vola in finale con un ottimo 6.98. 17.03 Bene l’ucraina Maryna Bekh-Romanchuk che vola in seconda posizione generale con 6.69. 17.01 In pedana anche i giavellottisti del Gruppo B per le qualificazioni. 16.58 Bene al momento anche l’americana Tori Bowie che col suo primo tentativo ottiene 6.54. 16.54 Subito qualificata la nigeriana Ese Brume con 6.89. La misura di qualificazionealla finale è fissata a 6.75. 16.51 Nessuna sorpresa nell’ultimacon la nigeriana Tobi Amusan prima con 12.48, seconda la giamaicana Janeek Brown 12.61. Dietro di loro ...

