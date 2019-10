Libri | ‘Little Boy’ è la nuova sperimentazione centenaria di Lawrence Ferlinghetti

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2019) Uscito negli Stati Uniti il 24 marzo, giorno del centesimo compleanno dell’autore, Little Boy (pubblicato in Italia da Edizioni Clichy e tradotto da Giada Diano) può essere considerato non solo il testamento umano e letterario di una delle figure più importanti della narrativa occidentale del Novecento, ma anche uno dei migliori testi usciti in questi ultimi anni, di qua e di là dell’oceano., sopravvissuto a tutti i suoi compagni d’avventure, incarna la cultura americana contemporanea, così come le sue parole. Little Boy è un testo non classificabile: non è un’autobiografia e non è un romanzo. O meglio, non lo è nella modalità in cui siamo abituati a definire questi due generi. È qualcosa d’altro: uno scritto visionario, filosofico, poetico, a cuiha lavorato per quasi tutta la vita. Con un linguaggio torrenziale, in cui ...

