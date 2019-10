Le Ragazze 2019 | anticipazioni e diretta prima puntata

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : tutte le partecipanti e le convocate - le Ragazze Nazione per Nazione : I Mondiali 2019 di Ginnastica artistica si disputeranno a Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre. Oltre 200 ragazze parteciperanno alla rassegna iridata, di seguito i nomi di tutte le ginnaste iscritte all’evento. partecipanti Mondiali Ginnastica artistica 2019: NOME COGNOME Nazione Farah Ann Abdul ...

Ginnastica artistica - Campionati Italiani 2019. Enrico Casella : “Le Ragazze non mi sono piaciute al libero e alla trave. Questa Italia è forte” : Oggi si è disputato il concorso generale individuale valido per i Campionati Italiani 2019 di Ginnastica artistica, Asia D’Amato ha conquistato il tricolore riuscendo a battere Desiree Carofiglio e Giorgia Villa in quella che è l’ultima gara prima dei Mondiali in programma tra tre settimane (escludendo le Finali di Specialità che si disputeranno domenica pomeriggio). Si trattava di un test importante per la nostra Nazionale, le Fate ...

LIVE Turchia-Polonia 3-1 volley - Europei 2019 in DIRETTA : le Ragazze di Giovanni Guidetti volano in finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.19 Grazie per vissuto con noi le emozioni di questa seconda semifinale degli Europei 2019 di volley femminile. Buon proseguimento di serata 20.17 Turchia meritatamente in finale. Le ragazze di Giovanni Guidetti sono state superiori in tutti i fondamentali. Attentissime in difesa, letali in attacco. Unico momento di cedimento nel terzo set. 25-18 LA TURCHIA VOLA IN finale!!!! 24-18 Le ...

Temptation Island Vip 2019 - Ciro Petrone e Federica Caputo : "Lui chattava con altre Ragazze" (video) : Oggi pomeriggio, sulla pagina ufficiale Instagram di Temptation Island, è stato diffuso il video di presentazione della quarta coppia vip che prenderà parte, a partire da metà settembre, alla seconda edizione del docureality, condotto, quest'anno, da Alessia Marcuzzi.prosegui la letturaTemptation Island Vip 2019, Ciro Petrone e Federica Caputo: "Lui chattava con altre ragazze" (video) pubblicato su Gossipblog.it 30 agosto 2019 00:30.