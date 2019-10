Le notizie del giorno ore 19 | 30

Ultime notizie Roma del 05-10-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio è accusato di omicidio plurimo e tentato omicidio Alessandro Augusto Stefano era nel uomo che ha ucciso due agenti a Trieste mi si è avvalso della facoltà di non rispondere la madre racconta che il figlio la sera prima sentiva delle voci sequestrate le fondine degli agenti il sindacato SAP accusa c’erano problemi il ...

Ultime notizie Roma del 05-10-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio sul sul aggressione di ieri a Trieste è accusato di omicidio plurimo e tentato omicidio Leandro Augusto Stefano era nell’uomo è uscito due agenti si è avvalso della facoltà di non rispondere la madre racconta che il figlio la sera prima sentiva delle voci sequestrate le fondine degli agenti il sindacato SAP accusa ...

Ultime notizie Roma del 05-10-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera della redazione l’informazione Gabriella Luigi in studio è accusato di omicidio plurimo e tentato omicidio Leandro Augusto Stefano l’uomo che ha ucciso due agenti a Trieste melanzana avvalso della facoltà di non rispondere la madre racconta che il figlio la sera prima sentiva delle voci sequestrate le fondine degli agenti il sindacato SAP accusa c’erano problemi il dipartimento di ...

Le notizie del giorno (ore 15 - 30) : SPARATORIA ALLA QUESTURA DI TRIESTE: MATTARELLA "AFFETTO E RICONOSCENZA AI SERVITORI DELLO STATO" Lutto cittadino, bandiere a mezz'asta dopo l'omicidio dei due agenti. Il capo dello Stato ricorda il sacrificio dei due poliziotti. Operato a una mano l'altro poliziotto ferito, è in buone condizioni. Si indaga sulle fondine delle pistole, sequestrate insieme a tutte le armi. La madre del giovane dominicano accusato: chiedo perdono per ...

Ultime notizie Roma del 05-10-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione informazione Gabriella Luigi in studio è accusato di omicidio plurimo e tentato omicidio Alessandro Augusto Stefano era nel uomo di 29 anni che ieri ha ucciso due agenti di polizia nella questura di Merano che ha problemi psichici si è avvalso della facoltà di non rispondere agli inquirenti i quali ritengono che sussista il pericolo di fuga e di reiterazione di reato e per questo mi ...

Ultime notizie Roma del 05-10-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati dalla redazione da Francesco Vitale in studio giorno di lutto cittadino a Trieste dopo che venerdì due poliziotti sono stati uccisi in questura da un uomo che ha aperto il fuoco i palazzi delle istituzioni saranno listati a lutto Il ventinovenne Augusto Stefano Milano si trova in stato di fermo con l’accusa di omicidio plurimo e tentato omicidio la madre dell’uomo distratta Mi dispiace ...

Ultime notizie Roma del 05-10-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla da Francesco Vitale in studio lutto cittadino a Trieste una agenti uccisi l’omicida non risponde ai giudici i palazzi delle istituzioni sono listati a lutto in serata prevista una chiacchierata a partire dalle 19 ritira vertice con il Ministro dell’Interno lamorgese capo della polizia Gabrielli perfetto Valenti il sindaco il Presidente della Regione il procuratore ...

Ultime notizie Roma del 05-10-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione Francesco Vitale in studio è stato raggiunto da 2 colpi di pistola lato sinistro del petto e l’addome Pierluigi rotta il poliziotto morto in questura Trieste assieme al collega Matteo Demenego quest’ultimo è stato colpito 3 volte alla clavicola sinistra al fianco sinistro e alla schiena sono i dettagli che emergono Dalle indagini interne mentre ricambio ...

Ultime notizie Roma del 05-10-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione Francesco Vitale in studio e accusato di omicidio plurimo e tentato omicidio Alessandro gusto Stefano l’uomo di 29 anni che ieri ha ucciso due agenti di polizia della questura di Trieste Merano Palazzo della facoltà di non rispondere agli i quali ritengono che sussiste il pericolo di Fuga reiterazione di reato per questo mi hanno chiesto la custodia cautelare in ...

Ultime notizie Roma del 05-10-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto la redazione da Francesco Vitale in studio e scontro tra il premier Conte l’ex segretario del PD orali Verdi Italia viva Matteo Renzi che attacca il governo sul sottolineando tutti i miliardi fiscale non sono una rivoluzione del proletariato ricordando che i tuoi €80 al mese furono definiti una mancia il capo del governo non ci sta in un’intervista al Corriere della Sera ...

Nuovi ingressi nel cast della terza stagione di Elite – notizie del giorno : Netflix ufficializza il rinnovo di Elite per una terza stagione e annuncia due Nuovi membri del cast – Notizie del giorno Netflix ha ufficializzato il rinnovo della serie originale spagnola Elite per una terza stagione, notizia già circolata prima del rilascio della serie, perchè si stava già girando la terza stagione. L’annuncio è stato dato con un video che oltre a parlare del rinnovo ha anche introdotto due Nuovi membri nel cast ...

Ultime notizie Roma del 05-10-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale è da Roberta Frascarelli il ministro dell’estero australiano annunciato il rilascio della copia di blogger australiani arrestati quasi tre mesi fai Miranda per aver alzato in volo un drone senza la ministro Payne ha detto che i suoi kingmax sono stati scagionati da tutte le accuse e che ora sono sulla strada di casa in buona salute e non work Marche Ha dormito il calvario È finito stanno raggiungendo loro cari ...

Ultime notizie Roma del 05-10-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione in studio Roberta Frascarelli apriamo con Trieste Qualcuno dice sai qualcun’altro 8 altri parlano di agenti crivellati di proiettili per Luigi rotta agente scelto di 34 anni e Matteo Demenego agente semplice 30 anni sono morti uccisi dai proiettili delle pistole in uso proprio alla polizia Caduti nei corridoi della Questura di un quattordicenne è stato ferito in serata da un ...

Ultime notizie Roma del 05-10-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione in studio Roberta Frascarelli apriamo con Trieste Qualcuno dice sai qualcun’altro 8 altri parlano di agenti crivellati di proiettili per Luigi rotta agente scelto di 34 anni e Matteo Demenego agente semplice 30 anni sono morti uccisi dai proiettili delle pistole in uso proprio alla polizia Caduti nei corridoi della Questura di 14 anni è stato ferito in serata da un colpo Darma da ...