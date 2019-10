Le 10 migliori risate sentite al cinema

Fonte : wired

(Di sabato 5 ottobre 2019) http://www.youtube.com/watch?v=o7nkJDjuSp4 Una risata non significa mai una cosa sola. Un personaggio che ride può comunicare moltissimo, tanto il divertimento, quanto la paura, il timore o la meschinità. La risata minacciosa è un classico di qualsiasi villain grossolano, ma esiste anche la risata maligna del mostro, la risata subdola di chi ha in mente qualcosa di terribile, la risata finta di chi è in imbarazzo e la risata maldestra di chi è involontariamente ridicolo. Ne esistono tantissime e ognuna vuol dire qualcosa di diverso. Una dellepiù famose in assoluto è quella del Joker, anche se nessuno ha mai sentito quella vera, tuttavia rimane il personaggio immaginario in assoluto maggiormente legato al ridere. Ogni singola versione del Joker per lo schermo (grande o piccolo che fosse) ha lavorato sulla risata, ogni attore ci si è impegnato per creare la sua. Da questa ...

