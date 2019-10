Lazio – Inzaghi da applausi alla vigilia della sfida col Bologna | “il mio pensiero va a

Bologna-Lazio - Simone Inzaghi : “Bisogna trovare continuità. Mihajlovic è un amico - vincerà la sua battaglia” : “Il primo pensiero va a Mihajlovic, è un guerriero e sono sicuro al 100% che vincerà la sua battaglia, per me è un amico, mi ha aiutato tantissimo quando ero arrivato a Roma, abbiamo condiviso tante vittorie”. Così Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, nel corso della conferenza stampa in vista della partita contro il Bologna. Passando alla gara: “La partita di domani deve essere la gara di continuità, ci attende un avversario che è ...

Lazio - Inzaghi : “Meglio nella ripresa. Altra squadra con Milinkovic e Luis Alberto? Non sono d’accordo” : La Lazio batte il Rennes in rimonta, Milinkovic e Immobile i marcatori biancocelesti dopo il vantaggio di Morel. Al termine del match, ai microfoni di Tv8, le parole del tecnico Simone Inzaghi. “Nel primo tempo dovevamo fare meglio in costruzione, loro ci aspettavano ma noi non cercavamo le punte. Più bravi e pazienti nella ripresa. Dobbiamo avere le nostre caratteristiche e fare una buona costruzione, al di là di chi gioca. Lo ...

Lazio-Rennes - Simone Inzaghi : “Domani è come una finale - schiererò la formazione migliore” : “Domani contano solo i punti? Senz’altro, per noi è una finale perché veniamo dalla sconfitta in Romania, quindi ho parlato coi ragazzi in questi giorni, di solito le finali le affrontiamo nel modo giusto. Li ho messi in guardia, è molto, molto importante fare risultato contro una squadra molto forte e organizzata”. Così Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, alla vigilia della partita con il Rennes, valida per la ...

Lazio-Genoa - le dichiarazioni di Inzaghi e Andreazzoli : le parole sull’abbraccio con Immobile : “Oggi la squadra è stata unita e compatta, abbiamo vinto una partita importante e non semplice”. Così Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, commenta ai microfoni di Sky la vittoria contro il Genoa all’Olimpico. “Abbiamo giocato il nostro calcio, siamo stati cinici nello sfruttare le occasioni. Non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Ora pensiamo a giovedì ma ho avuto un’ottima risposta”, ha aggiunto ...

Lazio-Genoa 4-0 : biancocelesti a valanga - Immobile segna e abbraccia Inzaghi : Casa dolce casa. La Lazio torna a vincere e lo fa all?Olimpico dove ha raccolto 7 dei dieci punti che ha in classifica. Genoa battuto per 4-0. Inzaghi si affida alla vecchia guardia (nemmeno...

Lazio-Genoa 4-0 : valanga biancoceleste - Immobile segna e abbraccia Inzaghi : Non c'è storia all'Olimpico: la Lazio travolge il Genoa 4-0 e ritrova in un colpo solo gol, vittoria e sorrisi. segnano Milinkovic e Radu nel primo tempo, Caicedo e Immobile nella...

Lazio - Inzaghi : “Non mi basta più giocare bene - ci servono i punti” : “Su Immobile non c’e’ nessun problema, la sua esclusione dalla gara di Milano è stata una scelta dovuta alla partita. Domani se mi confermerà che sta bene giocherà”. Sono le parole dell’allenatore della Lazio Simone Inzaghi nella consueta conferenza stampa della vigilia prima del match interno contro il Genoa. “Felipe (Caicedo, ndr) l’ho scelto per la partita, la sua sostituzione da voi tanto ...

Inter-Lazio - pensieri ai due tecnici : Conte coi piedi per terra - Inzaghi non ci sta : La sfida tra Inter e Lazio è appannaggio dei nerazzurri, a cui basta una rete di D’Ambrosio per vincere la quinta partita in altrettante gare e rimanere a punteggio pieno. Al termine del match, ai microfoni di Sky Sport, le parole dei due tecnici Conte ed Inzaghi. Conte – “Una vittoria pesante, contro una squadra molto molto forte e ben allenata da Simone Inzaghi. E oggi si è visto, hanno cambiato tanto rispetto al Parma ...

Lazio - Simone Inzaghi alza la voce : il provvedimento nei confronti di Immobile : Si gioca la 5^ giornata del campionato di Serie A, in serata il big match mette di fronte Inter e Lazio in una partita che non ha bisogno di presentazioni. Inizio di stagione veramente importante per i nerazzurri che guidano la classifica del massimo torneo italiano a punteggio pieno, percorso altalenante invece per la squadra di Inzaghi che però nell’ultimo match ha conquistato la vittoria nel posticipo contro il Parma. Nella gara ...

Probabili formazioni Inter-Lazio : dubbi davanti per Conte e Inzaghi : Probabili formazioni Inter-Lazio – La capolista nerazzurra, a punteggio pieno, cerca il quinto squillo consecutivo dopo l’entusiasmo per la vittoria nel derby. Ma Antonio Conte è alla quarta partita in dieci giorni e potrebbe far rifiatare qualcuno. Come ad esempio Lukaku, che si porta ancora dietro qualche problemino alla schiena. Il tecnico dell’Inter scioglierà i dubbi solo all’ultimo, ma se il belga non dovesse ...

Inter-Lazio - Inzaghi in conferenza : “Immobile si è scusato ed è tutto chiarito. Conte? Può competere per lo scudetto” : L’allenatore della Lazio ha presentato in conferenza stampa il match con l’Inter, in programma domani sera a San Siro Inter-Lazio si candida ad essere il big match della quinta giornata di Serie A, in programma domani sera nella splendida cornice di San Siro. Una partita aperta ad ogni risultato, con due squadre pronte a darci dentro per portare a casa i tre punti. ALFREDO FALCONE/LaPresse Simone Inzaghi non ha nessuna ...

Lazio - Inzaghi in conferenza : “Battibecco con Immobile?” - il tecnico risponde così… : “Domani sarà una partita impegnativa contro una squadra forte. Serviranno coraggio e personalità perché troveremo un ambiente carico e uno stadio pieno che inciterà i nostri avversari fino alla fine. Servirà lucidità”. Sono le parole dell’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, nella conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Inter a San Siro. “Dobbiamo sempre lavorare tutti insieme con i piedi per ...

Lazio - il provvedimento della dirigenza dopo la sfuriata di Immobile al tecnico Inzaghi : La 4^ giornata del campionato di Serie A si è conclusa con il successo della Lazio davanti al pubblico amico contro il Parma, ad aprire le marcature è stato Ciro Immobile, poi il raddoppio di Marusic su perfetto assist da parte di Milinkovic-Savic. Non sono mancati i momenti di nervosismo, nel dettaglio sfuriata di Immobile al tecnico Simone Inzaghi dopo la sostituzione, l’attaccante ha dimostrato il malcontento per il cambio con ...

Lazio-Parma - Immobile torna sui suoi passi dopo lo sfogo : sui social arrivano le scuse a Inzaghi e ai compagni : L’attaccante della Lazio ha voluto chiedere scusa pubblicamente per il comportamento tenuto dopo la sostituzione nel match con il Parma Non è passato inosservato ieri lo sfogo di Ciro Immobile dopo la sostituzione decisa da Inzaghi nel secondo tempo di Lazio-Parma, match concluso 2-0 per i biancocelesti proprio con una rete dell’attaccante napoletano. ALFREDO FALCONE/LaPresse Una serata macchiata dal comportamento arrivato ...