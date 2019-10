Lady Simeone da urlo | Giulia Coppini sensuale su Instagram

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 5 ottobre 2019)ha rubato il cuore a Giovanni, figlio dell'allenatore dell'Atletico Madrid e attaccante del Cagliari. I suoi follower in delirio su. Giovanniè sicuramente uno dei giovani attaccanti più forti e talentuosi in circolazione. Il figlio d'arte di Diego Pablo, allenatore dell'Atletico Madrid dopo una stagione buia alla Fiorentina ha deciso di rimettersi in discussione a Cagliari e con i sardi ha già segnato due gol in cinque presenze e promette scintille da qui a fine stagione anche perché il suo collega Leonardo Pavoletti non tornerà in campo prima di febbraio.jr ha fame e voglia di emergere e il suo segreto fuori dal campo è la sexysua fidanzata ormai da qualche tempo. La ragazza, ex miss gambissima Toscana nel 2013 qualche tempo fa si era dichiarata estremamente innamorata del suo Giovanni: "Con le tue mani e le mie ...