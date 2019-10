La strage di canguri in Australia | perché anche l’Italia è colpevole

Fonte : vanityfair

(Di sabato 5 ottobre 2019)a rischioa rischioa rischioa rischioa rischioa rischioa rischioa rischioFra le immagini premiate nel concorson Geographic Nature Photographer of the Year per il 2019 c’quella di un canguro morto. Per colpa dell’uomo. In quel caso, un’immagine fatta con un drone di Melissa Williams-Brown, le attività umane avevano compromesso l’habitat degli animali. Il canguro era morto accanto ai laghi di Menindee nella Nuova Scozia del Sud che sono stati prosciugati volutamente. Non è la soladia cui assiste l’. Sono più di 2 milioni e 300mila gli esemplari uccisi ogni anno, 44 milioni in tutto fra il 2000 e il 2018. Si chiama harvest, un prelievo definito sostenibile che, nella denuncia della Lav, la Lega antivivisezione, è un brutale abbattimento di animali selvatici. Oltre agli animali uccisi ...

LaStampa : Strage di canguri in Australia, se ne uccidono più di due milioni l’anno. La Lav: l’Italia fra i principali respons… - lex_sala : Strage di canguri in Australia: ogni anno ne vengono uccisi oltre 2 milioni - Sula_ra : RT @24zampe: La più grande strage di animali selvatici del mondo è quella dei canguri e si sta svolgendo in Australia. Ma l'Italia, secondo… -