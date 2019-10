La senatrice Annamaria Parente ha lasciato il PD ed è entrata in Italia Viva

Annamaria Parente - un’altra senatrice Pd aderisce a Psi-Italia viva : il gruppo a Palazzo Madama ora ha 17 parlamentari : La diciassettima senatrice che aderisce al gruppo Psi-Italia viva a Palazzo Madama è Annamaria Parente. La parlamentare viene dal Partito democratico e in passato aveva sostenuto Nicola Zingaretti. “Il problema nel Pd”, ha detto al Corriere della Sera, “è che non ci si parla. Spesso non si risponde al telefono o ai messaggi”. E ha aggiunto: “Io rispetto molto Nicola, l’ho sostenuto all’ultimo Congresso, ...