La ministra Bonetti | porteremo il congedo di paternità a 10 giorni

Manovra - la ministra Bonetti : “Al lavoro per congedo paternità di almeno 10 giorni - bonus nascita e assegno unico per figli” : L’aumento del congedo paternità portandolo ad almeno dieci giorni, poi bonus nascita e un assegno unico come contributo economico alle famiglie per ciascun figlio dalla nascita all’età adulta. Sono queste le misure a cui la ministra per le Pari opportunità Elena Bonetti ha detto che sta lavorando per l’inserimento come collegato alla prossima Manovra finanziaria. “Stiamo lavorando e non posso al momento dire altro”, ha ...

La ministra renziana Bonetti : "Conte non è sereno? Io sì - e molto" : “Conte non è sereno? Io lo sono e anche molto. Ho chiaro qual è il programma del governo e l’impegno che mi sono presa nel gioco di squadra”. Lo ha detto la ministra per la famiglia e le pari opportunità Elena Bonetti parlando dell’intervista rilasciata oggi dal premier in cui dice di non sentirsi sereno con Matteo Renzi al Governo.“Insegno matematica, se alla fine dall’Iva lo Stato ...

La ministra renziana Bonetti : Cittadinanza a studenti minorenni : "Un bambino, figlio di stranieri, che concluda un ciclo di studi nel nostro paese deve avere la Cittadinanza italiana con lo Ius Culturae". L'idea della ministra delle Famiglie renziana Segui su affaritaliani.it

Ddl Pillon - la ministra della Famiglia Bonetti (Pd) : “Se me ne hanno lasciata una copia? Per quanto mi riguarda resterà nel cassetto” : “Se mi hanno lasciato nel cassetto una copia del ddl Pillon? Non mi sono informata, ma per quanto mi riguarda resterà nel cassetto”. Uno dei primi atti della ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti (Pd) è stato quello di archiviare il provvedimento sull’affido condiviso. A dare l’annuncio è stata lei stessa con un messaggio pubblicato su Twitter. Il testo di legge, a prima firma del senatore leghista ...