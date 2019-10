La guerra delle mamme per i cordoni ombelicali | Li hanno fatti sparire

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 5 ottobre 2019) Francesca Angeli Crac Cryosave, staminali trasferite a una nuova società senza autorizzazione. Esposti in procura «Pensavo di aver fatto un bellissimo regalo a mia figlia e invece ora mi ritrovo in un incubo». Francesca F. è unamigliaia diche al momento del partodeciso di affidarsi alla società privata CryioSave per la conservazione autologa del cordone ombelicale. «Ora non so dove si trovino davvero le cellule staminali di mia figlia ed a questo punto non ho alcuna certezza che non siano state già usate da qualcuno in modo improprio e la notte non riesco più a dormire», racconta la donna. La questione sta per finire sul tavoloprocure di tutta Italia perché migliaia di genitori coinvolti da oggi presenteranno denuncia per sapere che fine abbia fatto «il patrimonio genetico» dei loro figli chiamando in causa sia la CryoSave, che ora è fallita, sia ...

