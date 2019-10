La fauna dei motori - Quelle auto con nomi di animali FOTO GALLERY

Fonte : quattroruote

(Di sabato 5 ottobre 2019) Sarà nelle concessionarie alla fine dellanno e sta già destando molta curiosità tra i nostri lettori, anche per il suo nome. Parliamo della Ford Puma, la nuova B-Suv dellOvale Blu, battezzata come una vecchia coupé della Casa, tra le più in voga negli anni 90 e grande rivale di unaltra sportiva dal nome bestiale, la Opel Tigra. Di certo, non casi isolati: solo nella storia dellitaliana possiamo trovare, tra i vari modelli, Panda, Spider, Scarabeo e Topolino (questultimo, tuttavia, non è mai stato il nome ufficiale della vettura, la Fiat 500). Gli esempi diconselvatici, del resto, potrebbero continuare a lungo, tra denazioni di cavalli, insetti, uccelli, pesci e molto altro: ne abbiamo raccolti più di trenta nella nostra galleria di immagini.

