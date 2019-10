La decisione della Corte europea che rischia di far felici mafiosi e terroristi

I BTS hanno parlato della loro decisione di esibirsi in Arabia Saudita : Ecco le loro dichiarazioni The post I BTS hanno parlato della loro decisione di esibirsi in Arabia Saudita appeared first on News Mtv Italia.

Sanremo 2020 Amadeus : i cantanti e la clamorosa decisione della Rai : Festival di Sanremo 2020 di Amadeus: spuntano i nomi dei primi cantanti Big in gara all’Ariston E’ il sempre informato TvBlog a riprendere la notizia pubblicata dal settimanale Chi, ossia l’indiscrezione relativa ai nomi dei primi possibili cantanti in gara nella categoria Big al 70° Festival della canzone italiana, condotto da Amadeus. Sarebbero Bianca Atzei, Silvia Mezzanotte in coppia con Dionne Warwick, Elodie, Annalisa e ...

Brescia-Sassuolo - arriva la decisione della Lega : match rinviato al 18 dicembre : Il match è stato rinviato in seguito alla morte di Giorgio Squinzi, patron del Sassuolo scomparso nella serata di ieri Brescia-Sassuolo non si giocherà nella giornata di domani, la Lega di Serie A ha deciso infatti di rinviare la gara valida per la settima giornata, fissandola per il 18 dicembre alle 20.45. Questa la nota ufficiale: ‘Il Presidente della Lega Professionisti Serie A, in considerazione della scomparsa del dott. Giorgio ...

Dazi Usa - dal vino al parmiggiano : i prodotti italiani che più risentiranno della decisione del Wto : Dopo la decisione del Wto, che ha stabilito che gli Usa potranno imporre Dazi agli europei per 7,5 miliardi di dollari come compensazione per gli aiuti illegali concessi al consorzio aeronautico Airbus, tanti sono i prodotti italiani che potrebbero risentire dei rialzi tariffari: "vino e parmigiano potrebbero essere i prodotti italiani più colpiti". A rischio anche prosecco, olio e pasta.Continua a leggere

Ultras violenti della Juve fuori dagli stadi per 10 anni - decisione del questore di Torino : Scordatevi la Juventus. E scordatevela per 10 anni. E' la sintesi estrema della pioggia di Daspo che, di fatto, ha decapitato la Curva Juventina e i gruppi simbolo del tifo bianconero. Una pioggia che, per la prima volta in Italia e nell'ambito dell' inchiesta Last banner, applica quanto previsto dal decreto sicurezza bis dell'ex Ministro dell'Interno Salvini, comprese le misure cautelari studiate appositamente per i mafiosi. Tra i 38 Daspo ...

Fine vita - l’attacco dei medici : «Non ci atterremo a sentenza della Consulta» Cosa cambia dopo la decisione dei giudici : Parla Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei medici di Roma che è il più numeroso d’Europa: «Vengano indicate figure per agire al posto nostro per togliere la vita»

Suicidio assistito : oggi la decisione della Corte costituzionale : oggi la decisione della Consulta sulla compatibilità con la Costituzione dell’articolo 580 del codice penale che punisce l’aiuto e l’istigazione al Suicidio con la reclusione fino a 12 anni.

Slitta a domani la decisione della Corte Costituzionale sull'aiuto al suicidio : Slitta a domani la sentenza della Corte Costituzionale sulla punibilità dell'aiuto al suicidio. La questione di legittimità su cui i giudici sono chiamati a pronunciarsi riguarda l'articolo 580 del codice penale che punisce - con pene tra i 5 e i 12 anni di carcere - l'istigazione o aiuto al suicidio: a sollevare il caso alla Consulta e' stata, nel febbraio 2018, la Corte d'assise di Milano nell'ambito del processo all'esponente radicale Marco ...

Dj Fabo - attesa per la decisione della Consulta : ecco cosa può succedere : Parla l'avvocato dei diritti civili Filomena Gallo, che ha discusso oggi sull'incostituzionalità del reato di aiuto al suicidio, di cui è accusato Marco Cappato per aver accompagnato in Svizzera a morire Fabiano Antoniani.

Fca - Corte di giustizia Ue conferma decisione della Commissione europea : “Vantaggio fiscale indebito in Lussemburgo” : La Corte di giustizia dell’Ue ha dato ragione alla Commissione europea confermando la decisione sugli aiuti di Stato del Lussemburgo nel caso di Fiat-Chrysler Finance Europe, rigettando il ricorso dell’azienda. La decisione degli uffici dell’Antitrust europeo, guidati all’epoca dalla commissaria Margrethe Vestager, risale al 2015, un anno dopo le rivelazioni di LuxLeaks e a 16 mesi dall’apertura delle prime inchieste nel giugno 2014 sui ...

L'attesa decisione della Corte Costituzionale sull'aiuto al suicidio : La Corte Costituzionale si accinge a decidere sulla punibilità dell'aiuto al suicidio: martedì 24 settembre, in udienza pubblica, i 'giudici delle leggi' torneranno ad esaminare gli atti trasmessi dalla Corte d'assise di Milano, nell'ambito del processo sul suicidio assistito di Dj Fabo, che vede imputato l'esponente radicale Marco Cappato. È la seconda udienza che si svolge a Palazzo della Consulta su questo stesso caso: ...

"All'oscuro della decisione di Paradiso di lasciare i Thegiornalisti. Ci dissociamo dal modo in cui è stata comunicata" : “Non eravamo a conoscenza delle decisioni prese da Tommaso Paradiso in merito all’improvvisa uscita dai Thegiornalisti. Come da noi affermato prima e subito dopo il concerto del 7 settembre (al Circo Massimo, a Roma, ndr), avevamo più volte esplicitato tutti e tre inter nos la volontà di continuare questo percorso insieme”. Lo dichiarano Marco Primavera e Marco Musella, fondatori e componenti della band ...

I Fatti Vostri - Giancarlo Magalli : la decisione improvvisa della Rai : Magalli e Roberta Morise cambiano orario: I Fatti Vostri parte in anticipo Cambia radicalmente il palinsesto di Rai2 per gli ascolti troppo bassi di tutti i progetti. Modifiche che, in un primo momento, hanno riguardato già da oggi l’anticipo de Nella mia Cucina di Carlo Cracco alle 14, Detto Fatto di Bianca Guaccero dalle 14.30 e Apri e Vinci di Costantino della Gherdesca alle 16.50. I cambiamenti non accennano a fermarsi per volere di ...

“Lo faccio anche per mia madre”. Cristiano Ronaldo - la decisione inaspettata. La più importante della sua vita : Questa sì che è una bella notizia per la famiglia Ronaldo. Eh sì, perché in casa saranno esposti a breve fiori d’arancio. Il calciatore non ha dubbi: chiederà a Georgina Rodriguez di diventare sua moglie e lei senza dubbio dirà di sì. Sua compagna dal 2016 e madre di Alana Martina, la più piccola dei suoi quattro figli è elettrizzata all’idea. Durante “Good Morning Britain”, programma della tv d’oltremanica, il fuoriclasse bianconero ha aperto ...