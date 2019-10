Karate | Premier League Mosca 2019 | Silvia Semeraro in finale per il terzo posto | Clio

Fonte : oasport

(Di sabato 5 ottobre 2019) Nella seconda giornata di gare delladi(Russia) si mette in luceche centra laper ilnei -68 kg. L’azzurra ha vinto brillantemente la propria pool, superando in successione 2-0 la tedesca Madeleine Schroeter, per hantei la lettone Viktorija Rezajeva e 6-1 la francese Alizee Agier. In semiè stata battuta per senshu (5-5) dalla cinese Gong Li e domenica si giocherà unsul podio con la turca Eda Eltemur. Eliminata al primo turno Emma Pecirep, battuta 2-0 dalla cinese Tang Lingling, mentre inGong Li affronterà l’azera Irina Zaretska. Si ferma invece al turno decisivo dei ripescaggi il cammino diFerracuti nei +68 kg. L’atleta romana era stata battuta alturno 5-1 dalla russa Ivanna Zaytseva, che è poi andata in, dove affronterà la giapponese Ayumi Uekusa, permettendo così ...

