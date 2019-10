«Joker» | che fa boom al box-office

Perché l’uscita del film su Joker spaventa l’America : Creato nel 1940 da Bill Finger, Bob Kane & Jerry Robinson, Joker nel tempo si è trasformato dall’originale maniaco omicida a ridacchiante imbroglione, sia per vendere meglio il fumetto ai più giovani, sia per il panico morale sui presunti contenuti. Questa copertina di Neil Adams del 1973 segna il ritorno alle origini del personaggio come psicopatico È finalmente nelle sale di tutto il mondo Joker. Il film di Todd Phillips dedicato al ...

Perché il film su «Joker» con Joaquin Phoenix mette a disagio e divide il pubblico : Sono tante le impressioni che suscita Joker, il film di Todd Phillps interpretato da Joaquin Phoenix, nelle sale italiane dal 3 ottobre. Tra i tanti aggettivi che circolano sulla pellicola, insieme a "disturbante", è molto usato “divisivo”, perché solleva riflessioni diverse, a volte opposte, su questioni particolarmente delicate, senza prendere una posizione univoca, senza esprimere un giudizio. Joker, ...

La verità è che siamo più simili a Joker che a Batman : Ci siamo. Oggi esce Joker. L’attesa per il film vincitore del Leone d’Oro a Venezia è pari solo alla quantità di polemiche che ha già sollevato in tutto il mondo. Affrontiamole direttamente a pieno viso. Punto primo, non è un film sul Joker. Vero o Falso? Sempre valida la risposta aristotelica che individua nel mezzo la giusta via: quello di Todd Phillips è un film sulla (degenerazione della) malattia mentale e sulla sete di riscatto sociale da ...

Se «Joker» è uno dei film più attesi di Venezia 76 è anche per via del regista : Chi avrebbe mai detto che il regista di commedie Todd Phillips (la trilogia di Una notte da leoni è sua) un giorno si sarebbe cimentato in un dark movie come Joker (uno dei film più attesi della 76^ Mostra del Cinema di Venezia)? Le aspettative sono alte: in laguna si vocifera che lo stand-alone sulla nemesi di Batman sia ancora più cupo de Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan e che Joaquin Phoenix regali una performance da ...

Joaquin Phoenix su Joker : «Rivedermi sullo schermo mi ha messo a disagio» : Al pari del suo talento la sua riservatezza. Joaquin Phoenix è un attore che non ama stare al centro dell’attenzione. Per questo è schivo, quasi timoroso nel rapportarsi agli altri (soprattutto giornalisti). A Venezia, dove il film ha ottenuto a sorpresa il Leone d’oro, c’è stato il trampolino di lancio, che porterà lui e Joker sulla Hollywood Boulevard, nella notte del 9 febbraio. Ma il film di Todd Phillips (il regista della ...

"Joker" arriva in sala. Perché andare a vedere il film con Joaquin Phoenix? - : Marina Lanzone Dopo l'interpretazione intensa di Heath Ledger è facile cadere nel tranello del confronto e pensare che "Joker" di Todd Phillips sia l'ennesimo film non all'altezza delle aspettative. Ma questa volta l'idea c'è ed è diversa dal solito Il grande giorno è arrivato. Il 3 ottobre, dopo aver sbancato a Venezia, strappando il Leone d’Oro, "Joker" si presenterà davanti alla sua giuria più severa, il pubblico. Una platea, ...

«Joker» : perché non si può paragonare Joaquin Phoenix a Heath Ledger : Joker: Joaquin PhoenixJoker: Joaquin PhoenixJoker: Joaquin PhoenixJoker: Joaquin PhoenixJoker: Joaquin PhoenixJoker: Joaquin PhoenixJoker: Joaquin PhoenixJoker: Joaquin PhoenixJoker: Joaquin PhoenixJoker: Joaquin PhoenixJoker: Joaquin PhoenixCi sono paragoni che fanno storcere il naso e che non hanno motivo di esistere. È un qualcosa che capita soprattutto ai personaggi che appaiono sullo schermo per più di una volta, con l’ago che pende ...

Tutti i Joker del grande e piccolo schermo : Joker come Amleto Per molti attori ormai interpretare Joker, il classico antagonista di Batman, è una sorta di consacrazione. Joker è stato creato nel 1940 da Bob Kane, Bill Finger e Jerry Robinson: i primi due hanno ideato anche l’Uomo Pipistrello, il secondo era il giovanissimo disegnatore allie

Joker : 'Rischio ondata di violenza'/ Il regista Todd Phillips replica alle polemiche : Joker nella bufera: scatta l'allarme violenze e sparatorie negli Usa, il film Warner Bros. nel mirino della critica. Il regista Todd Phillips non ci sta.

In molti cinema statunitensi saranno vietati costumi - maschere e armi giocattolo alle proiezioni del film “Joker” : Le principali catene di distribuzione cinematografica statunitense hanno annunciato che rafforzeranno il divieto di indossare maschere e costumi e di portare armi giocattolo alle proiezioni di Joker, il film con Joaquin Phoenix che uscirà nei cinema statunitensi il 4 ottobre (in Italia

Vincono il "Joker" e le polemiche - : Pedro Armocida Leone d'Oro al film con Joaquin Phoenix. Migliori attori Ascaride e Marinelli Alla fine è un verdetto che fa molto comodo alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica e al suo più longevo direttore, Alberto Barbera. Perché il Leone d'Oro è andato a un film statunitense, dal 3 ottobre nelle sale, Joker di Todd Phillips, interpretato da un mastodontico Joaquin Phoenix - «senza di lui non ci sarebbe stato il film», ...

Festival di Venezia - Leone d'oro a "Joker". Coppa Volpi a Luca Marinelli - un premio anche a Polanski : La giuria del Festival di Venezia, presieduta dalla regista argentina Lucrecia Martel e composta da Piers Handling (Canada), Mary Harron (Canada), Stacy Martin (UK), Rodrigo Prieto (Messico), Tsukamoto Shinya (Giappone) e Paolo Virzì (Italia), ha assegnato i premi ufficiali. Il Leone d'oro è andato

Mostra del Cinema di Venezia - premi al Martin Eden di Marinelli che batte il Joker di Phoenix e all’omertà palermitana raccontata da Maresco : Uno “zingaro” che scippa la Coppa Volpi al Joker. Tra villain ci si capisce. Ma il colpo gobbo che Luca Marinelli ha tirato a Joaquin Phoenix qui al Festival del Cinema di Venezia sa di audace. Il suo Martin Eden, portuale romantico e sgrammatico, furioso e decadente, con quella recitazione tutta sopra le righe (nella seconda parte sembra Carmelo Bene) gli calza a pennello. Romanissimo di nascita e ora berlinese quasi d’adozione, il 35enne che ...