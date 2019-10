Jiizuké | dalla cameretta ai palcoscenici europei e mondiali | il miglior giocatore

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2019) Daniele Di Mauro è un giovane ragazzo di Mondragone. Classe ‘96, a 23 anni è uno dei rappresentanti più importanti che l’esport italiano abbia mai avuto a livello internazionale. Da due stagioni gioca per il team francese dei Vitality nella massima scena competitiva di League of Legends agli European Championship o, più semplicemente, LEC. Ha iniziato la sua carriera giocandosua stanzetta, come tutti d’altronde, per poi trasferirsi prima in Sardegna per giocare con il Team Forge e poi in Spagna con i Giants. La sua carriera decolla molto presto ma si concretizza quando a fine 2017 conquista con i Giants l’accesso alla massima serie con l’epica vittoria per 3-2 contro lo Schalke04 che ogni appassionato italiano ricorda limpidamente. Da lì il passaggio ai Vitality e l’inizio dell’avventura nell’EULCS poi diventato LEC nel 2019 con il passaggio alle franchigie. Due anni da ...