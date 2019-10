Italia Viva | Matteo Renzi detta la linea | No candidature alle Regionali e

Matteo Renzi - la senatrice Annamaria Parente lascia il Pd per Italia Viva : "Tra i dem non ci si parla" : Annamaria Parente lascia il Pd per Matteo Renzi. È la diciassettesima senatrice che abbandona il vecchio per il nuovo, il neonato partito Italia Viva. "Il problema nel Pd", ha detto al Corriere della Sera annunciando la sua uscita, "è che non ci si parla. Spesso non si risponde al telefono o ai mess

Annamaria Parente - un’altra senatrice Pd aderisce a Psi-Italia Viva : il gruppo a Palazzo Madama ora ha 17 parlamentari : La diciassettima senatrice che aderisce al gruppo Psi-Italia viva a Palazzo Madama è Annamaria Parente. La parlamentare viene dal Partito democratico e in passato aveva sostenuto Nicola Zingaretti. “Il problema nel Pd”, ha detto al Corriere della Sera, “è che non ci si parla. Spesso non si risponde al telefono o ai messaggi”. E ha aggiunto: “Io rispetto molto Nicola, l’ho sostenuto all’ultimo Congresso, ...

Renzi : Italia Viva contro aumento tasse : 11.40 "Italia Viva studia le carte, lancia proposte, trova coperture. Propone idee insomma. Questa è la prima novità da quando c'è Italia Viva: si discute di tasse e asili nido, non di mojito e alleanze." Lo scrive su facebook il leader di Italia Viva Matteo Renzi. E Aggiunge:" Noi non siamo contro il governo, anzi: ma noi siamo contro l'aumento delle tasse. E lo abbiamo spiegato bene".

Un'altra senatrice lascia il Pd e passa a Italia Viva - Renzi : "Benvenuta Annamaria Parente" : “Molti cittadini, in tutta Italia, si stanno avvicinando a noi. C’è un entusiasmo persino sorprendente. E la Leopolda lo dimostrerà una volta di più. Cresciamo anche in parlamento: da oggi si è unita a noi una delle senatrici più brave e competenti. Annamaria Parente ci ha aiutato molto sul dopo di noi, sul sociale, sul Jobsact, sul ruolo delle donne nella società. Da oggi ha aderito oggi al ...

Silvio Berlusconi svuotato da Renzi. Fuoco incrociato : "La cosa interessante..." - retroscena da Italia Viva : Non vuole svuotare il M5s, ma Silvio Berlusconi. Secondo Augusto Minzolini, Matteo Renzi avrebbe ammesso con i fedelissimi di Italia Viva che la "campagna acquisti" tra i grillini andrà in stand-by, almeno fino all'approvazione della legge di bilancio. Diverso è, invece, l'orientamento sul fronte de

Italia Viva : al via ‘Futura’ - Faraone ‘I ragazzi al centro del nostro progetto’ : Terrasini Palermo, 4 ott. (AdnKronos) – “Tante ragazze e tanti ragazzi impareranno e insegneranno allo stesso tempo in questi tre giorni di scuola politica. Avere costruito un’occasione per parlare di politica, di ambiente, di social è importante e farlo in Sicilia è molto importante. Facciamo comprendere che è possibile un’altra politica”. Lo ha detto Davide Faraone, senatore di Italia Viva, prima di dare il ...

Italia Viva : Faraone - 'uniche due leadership Renzi e Salvini' : Palermo, 4 ott. (AdnKronos) - "Le uniche due leadership sono rappresentate in Italia da Matteo Renzi e da Matteo Salvini". Lo ha detto all'Adnkronos Davide Faraone di Italia Viva, a margine della scuola di cultura politica 'Futura' di Terrasini (Palermo). "Le forze che si confrontano con il bipolari

Italia Viva : Faraone - ‘il Pd è ossessionato da Renzi - qualche problema ce l’hanno…’ : Terrasini (Palermo), 4 ott. (AdnKronos) – “La differenza tra noi e il Pd, in particolare i suoi dirigenti nazionali, è che loro stanno tutto il tempo a riunirsi e a parlare occupandosi di noi. Sono ossessionati da Renzi”. Lo ha detto all’Adnkronos Davide Faraone (Italia viva), a margine della scuola di cultura politica iniziata oggi pomeriggio a Terrasini (Palermo).“Noi, invece – dice ancora Faraone ...

**Italia Viva : Faraone - 'dispiaciutissimo per defezione Delrio a convention Futura'** : Terrasini (Palermo), 4 ott. (AdnKronos) - "Sono dispiaciutissimo per la defezione di Graziano Delrio alla convention Futura di Terrasini, perché io gli sono molto affezionato". Lo ha detto all'Adnkronos Davide Faraone, prima di dare inizio alla scuola di cultura politica 'Futura' a Terrasini, vicino

Fi : Faraone - ‘Polverini con Italia Viva? Non so - ma apprezzo sua proposta su ius soli…’ : Terrasini (Palermo), 4 ott. (AdnKronos) – “Non lo so se Renata verrà con Italia Viva, chiedete a lei. Intanto ho apprezzato molto che Renata Polverini abbia presentato una proposta sullo ius soli. Già questo è un elemento che mi ha fatto apprezzare una scelta su un tema a cui sono molto affezionato. Poi, per quanto riguarda le scelte che farà vedremo. Le sue e le altre…”. Lo ha detto il senatore Davide Faraone di ...