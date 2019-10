Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 5 ottobre 2019) Ormai è. E sangue. La protesta non si ferma. Nonostante il coprifuoco, nonostante le vittime . L’è in fiamme. Le forze di sicurezza irachene hanno sparato, questa volta ad altezza uomo per disperdere i manifestanti raccolti, ieri, per il quarto giorno consecutivo, nella centrale piazza Tahrircapitale. Da martedì, migliaia di manifestanti si scontrano con la polizia in assetto antisommossa e con l’esercito nella capitale e nelle città meridionali del Paese. E’ salito ad almeno 100 morti il bilancio dei disordini in corso innell’ambito delle proteste per il carovita: lo ha reso noto il ministeroSanità iracheno, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa turca Anadolu. Quasi 4mila persone sono rimaste ferite nel corso delle proteste contro la disoccupazione cronica, i servizi ...

HuffPostItalia : Iraq, la rivolta della generazione '10 dinari' - LEMBOCERAMICHE : Iraq, terzo giorno di rivolta con 18 morti e oltre 700 feriti - ve10ve : RT @Avvenire_Nei: Gli scontri per il carovita. Iraq, non si ferma la rivolta: più di 40 i morti -