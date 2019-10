Iraq, 60 morti nelle proteste

E' salito a 60 il numero dei, 18 solo a Bagdad,che da martedì scorso attraversano l'. Il primo ministro Mahdi ha ordinato la revoca del coprifuoco a Bagdad.Resta in vigore in altre città. Almeno 4 delle vittime nella capitale sarebbero state uccise da "cecchini non identificati", hanno spiegato le forze di sicurezza. Il leader sciita Moqtada al-Sadr chiede le dimissioni del governo ed elezioni a anticipate."Il sangue versato dagli iracheni non si può ignorare",ha detto.(Di sabato 5 ottobre 2019)