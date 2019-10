Inter | resta di moda il nome di Milinkovic-Savic | a gennaio potrebbe esserci un tentativo

Inter - sesta vittoria e resta in testa |La classifica Atalanta super - 4-1 al Sassuolo : Il cileno devia in porta il primo gol, segna il raddoppio poi si fa cacciare con una plateale simulazione. Accorcia Jankto, e i nerazzurri rischiano prima del gol di «Duracell»

Sampdoria-Inter : 1-3. Conte resta a punteggio pieno e riporta la Juve a distanza di sicurezza. Sampdoria ultima e in crisi nera : Sei su sei, punteggio pieno e vetta della classifica in solitaria. Ennesimo scoglio superato con brillantezza dall’Inter di Antonio Conte, che si impone a Marassi contro la Sampdoria per 3 a 1 e riprende il primo posto che momentaneamente le aveva scippato la Juventus vincitrice a sua volta in casa contro lo Spal. Non è stato un successo facile quello dei nerazzurri, che hanno comunque dato un’ottima impressione su un campo ...

Roger Daltrey resta senza voce - gli Who Interrompono il concerto - : Alessandro Zoppo Black out del cantante britannico durante lo show della band a Houston. “Mi sa che devo fermarmi – spiega Daltrey al pubblico – finché sono ancora in tempo” Brutta disavventura per Roger Daltrey. Durante il concerto del 25 settembre 2019 al Toyota Center di Houston, in Texas, il cantante dei leggendari The Who è stato costretto a fermarsi a causa di un drastico calo di voce. Daltrey, 75 anni, si è ritrovato quasi ...

L'Inter di Conte inarrestabile - piegata anche la Lazio : 1-0. Crollo Napoli col Cagliari - bene la Fiorentina : Non si ferma più, L'Inter di Antonio Conte: cinque partite, cinque vittorie. piegata anche una buona Lazio a San Siro: a decidere un gol di D'Ambrosio al 23esimo del primo tempo. Per Antonio Conte, sempre più in corsa per lo scudetto, primato solitario in vetta alla classifica di Serie A. Clamoroso

Inter inarrestabile - pokerissimo Conte contro la Lazio! Che flop il Napoli - al San Paolo passa il Cagliari : Quinta vittoria in cinque partite per l’Inter, che a San Siro stende la Lazio con il colpo di testa di D’Ambrosio e torna in testa alla classifica. Malissimo il Napoli, che perde in casa contro il Cagliari Serata piena di sorprese in Serie A, la più clamorosa arriva da Napoli dove il Cagliari sorprende gli azzurri e si porta via i tre punti con una prestazione davvero impeccabile. Cafaro/LaPresse Una battuta d’arresto ...

Gazzetta : stasera servono punti al Napoli per restare attaccati a Juventus e Inter : Il Napoli continua a migliorarsi, se davanti si continuano a segnare reti, in difesa nelle ultime 3 partita una sola rete subita. Un segno evidente che si comincia a marciare bene e che si vedono i frutti del lavoro dell’estate. Adesso il Napoli però deve pensare al doppio impegno casalingo di questa sera e domenica e Ancelotti sa di non poter commettere leggerezze stasera, servono punti pesanti per restare attaccati a Juventus e Inter e ...

Lukaku-Brozovic - Inter batte Milan e resta prima : Un abbraccio che spazza via le chiacchiere e regala all'Inter tre punti dall'enorme significato, una risposta a tutte le polemiche e agli ''errori'' sbandierati da Conte e Marotta. Dallo screzio negli spogliatoio nell'immediato post-Slavia (trapelato, secondo il tecnico e l'ad, con troppa facilita') al tripudio nel derby: Brozovic con una rasoiata deviata da Leao e Lukaku con una zampata di testa fanno pace, scambiandosi teneri buffetti prima e ...

Milan – Inter 0-2. Con Brozovic e Lukaku i nerazzurri restano in testa a punteggio pieno. La squadra di Giampaolo è un cantiere aperto : Solida, concreta, fortissima in difesa e anche fortunata: nel derby, l’Inter lancia un segnale importante per il campionato. Gli uomini di Conte convincono contro un Milan ancora tutt’altro che convincente, grazie a un attacco di peso ma efficace, con Lukaku e Lautaro sempre pericolosi e mai statici e soprattutto con una difesa impenetrabile. “Godin è tanta roba” suggeriva un tifoso nerazzurro dagli spalti: ed effettivamente la calma ...

Lecco - 34enne resta per due giorni completamente nudo sulla Grigna : Interviene il soccorso alpino : Per due giorni ha “soggiornato” a pochi passi dalla cima della Grigna, la montagna più famosa del lecchese, completamente nudo. “Quando due alpinisti ci hanno allertato della sua presenza, ho pensato fosse uno scherzo”, spiega Giuseppe Rocchi, capostazione di Lecco del soccorso alpino. “Poi la conferma dell’equipaggio dell’elicottero“. All’arrivo dei soccorsi l’uomo, un 34enne di Seregno, paese in ...

Milan - Salvini duro : “Non c’è un’idea di gioco - per il derby non ci resta che ‘gufare’ l’Inter : “Cosa abbiamo fatto ieri contro un Verona neopromosso e in 10? Per il derby possiamo solo ‘gufare’ l’Inter e farle gli auguri”. Sono le parole di Matteo Salvini, che in esclusiva a 7 Gold torna a parlare del ‘suo’ Milan: “Non c’è un’idea di gioco, sembra che si siano trovati ieri. Ho fiducia in Giampaolo e magari nelle prossime settimane qualcosa di meglio si vedrà, però sembra il ...

Rete di Sensi - Inter batte 1-0 Udinese e resta imbattuta ULTIMA ORA : Termina 1-0 tra Inter e Udinese in occasione dell'anticipo della terza giornata di Serie A a San Siro. Decide una Rete di Sensi nel primo tempo