Inter-Juventus | Conte vs Agnelli | durissimo sfogo in conferenza stampa

Inter-Juventus - Conte tra scelte e rabbia alla vigilia del Derby d’Italia : “via la mia stella dallo Stadium? Deficienti - ignoranti e stupidi” : Antonio Conte alla vigilia di Inter-Juventus: le parole del tecnico nerazzurro in vista del Derby d’Italia I tifosi fremono, il conto alla rovescia è iniziata: domani sera l’Inter ospita al San Siro la Juventus per il primo Derby d’Italia della stagione 2019-20. alla vigilia del match sono stati i tecnici delle due squadre i protagonisti indiscussi, con le relative conferenze stampa durante le quali hanno raccontato le ...

Inter-Juventus - Conte infiamma l’ambiente : “la petizione dei tifosi bianconeri? Ignoranti” : “E’ una partita tra due squadre che in questo momento sono in testa alla classifica, quindi hanno fatto meglio delle altre, ma parliamo della settima partita del campionato e tutti i valori verranno fuori man mano che andiamo avanti”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, in vista del big match della 7^ giornata contro la Juventus. “Vedremo più avanti che tipo di ambizioni e ...

Inter-Juventus - Moratti punge i bianconeri : “ricordo un 6-0…” : “E’ il derby d’Italia perche’ sono le due squadre con la maggior tradizione di vittorie, soprattutto quando e’ stata coniata questa definizione negli anni 50. Poi perche’ c’e’ sempre stata una rivalita’ fortissima, non so bene il perche’, fra la Juve e l’Inter. Cosi’ e’ diventato un vero e proprio derby fra le due tifoserie”. Sono le dichiarazioni ai ...

Inter-Juventus - Sarri con i piedi per terra alla vigilia del derby d’Italia : “questa sfida vale zero per lo Scudetto” : Maurizio Sarri pronto per la grande sfida di domani tra Inter e Juventus: le parole del tecnico bianconero alla vigilia del derby d’Italia Mancano poco più di 24 ore per il derby d’Italia: domani sera Inter e Juventus si sfideranno a Milano per un match che si prospetta ricco di spettacolo. alla vigilia del match, Maurizio Sarri ha raccontato le sue sensazioni in conferenza stampa, rispondendo alle domande dei giornalisti, tra ...

Inter-Juventus - Sarri : “Partita apertissima - ma non decisiva per lo Scudetto. Dybala o Higuain? Gioca…” : “Juve favorita? Nella singola partita non su può dire, affrontiamo un squadra forte ed in salute. A Barcellona ha fatto una grande partita. Sono due squadre forti, giocare Inter-Juve è una sensazione che vale la pena vivere. Sarà una sfida seguita in tutto il mondo”. Così Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Inter. “L’Inter è una ...

Inter Juventus - fuori dal campo : Agnelli difende Conte dai tifosi bianconeri : Inter Juventus – Se qualche anno fa vi avessero detto che Antonio Conte sarebbe diventato l’allenatore dell’Inter probabilmente non ci avreste mai creduto. Discorso valido soprattutto per i tifosi della Juventus, ancora oggi spiazzati dalla scelta di quello che ritenevano un idolo. Sì, perché la mossa di accettare la corte dei rivali di una vita non è affatto andata giù. Tanto da far nascere addirittura una petizione per ...

Serie A 2019/2020 - settima giornata : Inter-Juventus su Sky per tutti (sia Sport che Calcio). Ecco dove seguire le partite : Conte - Sarri La Serie A 2019/2020 scende in campo con il lutto dopo la morte del patron del Sassuolo Giorgio Squinzi. Per questo motivo, la partita tra i neroverdi e il Brescia è stata rinviata al 18 dicembre. Si giocheranno regolarmente, invece, gli altri match, con il derby d’Italia Inter-Juventus a chiudere questa settima giornata. Ecco quali partite trasmetterà Sky e quali il servizio di video streaming online DAZN. Serie A ...

Inter Juventus probabili formazioni - Sarri scioglie il dubbio Dybala-Higuain : Inter Juventus probabili formazioni – Manca sempre meno alla sfida scudetto. Domani sera andrà in scena uno dei Derby d’Italia più spettacolari degli ultimi anni, per diversi fattori. Conte, bandiera bianconera che passa ai rivali storici, Sarri sulla panchina bianconera, l’Inter in vetta al campionato ancora a punteggio pieno ed una Juventus famelica che gli sta dietro. Fattori che fanno di questa sfida, una delle più ...

Inter-Juventus - un San Siro tutto esaurito e record d’incasso per la Serie A : 6 - 5 milioni. Perché è già considerata la partita dell’anno : “Le ragioni sono mille e nessuna. La ragione del cuore, prima di tutte, Perché si tratta delle società più popolari d’Italia”. Il giornalista palermitano Vladimiro Caminiti rispondeva così alla domanda sul Perché Inter-Juventus sia il derby d’Italia, termine coniato nel 1967 da Gianni Brera e sopravvissuto alle epoche calcistiche. Oggi, alla vigilia del derby d’Italia numero 236 (calcio d’inizio domenica, ore ...

