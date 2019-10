Inghilterra-Argentina oggi | Mondiali rugby | orario d’inizio e come vederla in tv e

Fonte : oasport

(Di sabato 5 ottobre 2019), sabato 5 ottobre, la Coppa del Mondo di, tra le tre sfide in programma ne propone una valida per la Pool C, che alle ore 10.00 italiane, metterà di fronteed. Differente la situazione di classifica delle due compagini: gli inglesi hanno vinto con bonus sia contro Tonga che contro gli USA e guidano a quota 10, mentre l’, che ha perso con la Francia prima di battere Tonga, è a quota 6 ed ha bisogno di un successo per continuare a sperare nei quarti. Worlde Rai hanno raggiunto l’intesa per la trasmissione in esclusiva della Coppa del Mondo: l’accordo prevede la diretta tv in chiaro su Raidue delle quattro partite della fase a gironi dell’Italia ed un minimo di diciassette incontri sempre in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD, tra i quali quelli di tutta la seconda fase ad eliminazione diretta. Lo streaming, per queste gare, ...

