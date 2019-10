Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 5 ottobre 2019)– Sono ore diinper le condizioni dell’attaccante. Nella giornata valida per la Premier League successo nel finale contro il Leicester, 2-1 il risultato finale tra mille polemiche per il rigore fischiato ai Reds in pieno recupero e trasformato Milner. Ma c’è preoccupazione per le condizioni dell’egiziano, il calciatore costretto al cambio nel finale per un problema fisico. Nelo l’ex Roma è stato colpito alla caviglia e ha lasciato il campo dolorante, nelle prossime oreverrà sottoposto ad accertamenti ma c’è preoccupazione inin vista delle prossime importanti partite. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo, ore diin...

CalcioWeb : Infortunio #Salah, ore di ansia in casa #Liverpool: i dettagli - Spazio_Napoli : -