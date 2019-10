Influenza e vaccino antinfluenzale 2019 | quando farlo?

Influenza - guida al vaccino : tempi e modi per non beccare il virus (molto aggressivo) di quest'anno : Ci risiamo. È appena finito settembre e già veniamo allertati sull' Influenza stagionale che arriverà a Natale, su quanto sarà insidiosa, contagiosa, aggressiva e complicata, probabilmente per prepararci psicologicamente con tre mesi di anticipo ad una virosi che colpirà circa 10 milioni di italian