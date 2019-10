Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 5 ottobre 2019) Milano, 5 ott. (AdnKronos) – E’ partita questa mattina da Piazza, a Milano, la prima tappa di “In the name of Africa”, la più grande manifestazione di pixel art urbana nell’ambito degli eventi dedicati alla Giornata mondiale dell’Alimentazione, il 16 ottobre. Organizzata da Cefa Onlus – Il seme della Solidarietà, allo scopo di sensibilizzare sull’emergenzanel, un problema endemico che, solo nel 2018 ha interessato più di 820 milioni di persone (pari a 1 individuo su 9), la manifestazione si è svolta “apparecchiando” Piazzacondi ceramica, pari a 60 quintali di peso. La scena era quella di una immensa tavolata divuoti per ricordare che ancora oggi troppe persone non hanno accesso al cibo. Volontari e persone comuni hanno capovolto iad uno ad uno per formare, dapprima, ...

TV7Benevento : In Duomo 10mila piatti contro la fame nel mondo... - News24Italy : #Milano: 10mila piatti vuoti in Piazza Duomo contro la fame nel mondo - MauroG28579202 : Milano apparecchia piazza Duomo con 10mila piatti vuoti. In protesta contro la fame nel mondo (e gli sprechi di cib… -