Il Sole 24 Ore | Juve | lo stipendio di Paratici vola a 2 | 82 milioni l’anno più di Marotta

Pensioni - Il Sole 24 Ore : 'Rischio nuovi esodati - possibile scalone di 5 anni post 2021' : Si profila il rischio di nuovi esodati al termine del periodo sperimentale di tre anni della pensione anticipata quota 100, con uno scalone di 5 anni per gli esclusi dal provvedimento. L'allarme viene lanciato dalle colonne de 'Il Sole 24 Ore', nell'approfondimento a cura dei giornalisti Davide Colombo e Marco Rogari. Secondo i due esperti in materia previdenziale dello storico quotidiano economico, se l'attuale governo Pd-M5S non avvierà un ...

Uragano Lorenzo - il “mostro” sta flagellando le Azzorre : poche notizie dalle iSole - prime immagini terribili. E adesso colpirà in pieno l’Europa : L’Uragano Lorenzo ha iniziato a colpire le isole Azzorre nella notte: le prime immagini che arrivano dall’isola sono terribili, con un’impressionante Storm Surge al porto di Feteira. Ma tutto l’arcipelago portoghese dell’oceano Atlantico s’è risvegliato stamattina in uno scenario surreale. Sono le 10:00 locali ma sembra ancora notte, e la popolazione è letteralmente barricata nelle proprie abitazioni. Tutte le ...

“Lascio Un posto al Sole”. Il famoso attore via dalla storica soap di Rai Tre : fan senza parole : È forse la soap opera più longeva della televisione italiana. Parliamo naturalmente di Un posto Al Sole. Sono passati ben 23 anni dalla prima storica puntata su Rai 3. Da sempre il programma è amatissimo e seguitissimo dal grande pubblico della rete, e sono a migliaia i fan che sera dopo sera si appassionano alla storia dei protagonisti di Palazzo Palladini. Attualmente è in corso la ventiquattresima stagione, che ha raggiunto le oltre 5300 ...

Norvegia : le immagini mozzafiato dell’aurora boreale alle ISole Lofoten [GALLERY] : L’aurora boreale illumina il cielo della Norvegia: nella gallery le immagini dalle Isole Lofoten, realizzate lo scorso 27 settembre. Le Isole Lofoten hanno una superficie di 1.227 km², e si trovano a circa 200 km dal circolo polare artico. L’aurora polare è un fenomeno ottico dell’atmosfera terrestre, caratterizzato da bande luminose di un’ampia gamma di forme e colori, tipicamente di colore rosso-verde-azzurro, detti ...

Azzorre : uragano Lorenzo pronto all'impatto - pesante allerta per diverse iSole : Lorenzo è pronto all'impatto: nelle prossime ore il pericoloso uragano di categoria 2 colpirà in pieno le isole Azzorre occidentali dove scatenerà venti tempestosi fino a 200 km/h, piogge...

Allerta Meteo - l’Uragano Lorenzo è in Europa : stasera il primo “landfall” sulle iSole Azzorre - 250 mila col fiato sospeso. Ansia anche in Irlanda [LIVE] : L’Uragano Lorenzo sta continuando a risalire l’oceano Atlantico in una posizione decisamente anomala: stasera arriverà alle isole Azzorre, arcipelago dell’Atlantico orientale in territorio portoghese, dov’è massimo il livello dell’Allerta Meteo lanciato dalle autorità. Lorenzo, infatti, è un vero e proprio “mostro“: dopo aver toccato nei giorni scorsi l’impressionante stato di 5ª categoria sulla ...

Il Sole 24 Ore : prezzi in calo per il calcio in tv. In media 38 - 44 euro al mese : Gli abbonamenti mensili per il calcio in tv sono più bassi rispetto a quelli dello scorso anno. -18,24% per chi vuole vedere la Serie A; -15,34% per Serie A e B e sempre -15,34% per chi alla Serie A e alla B volesse unire anche la Champions League. I dati emergono dall’indagine Sostariffe.it anticipata oggi da Il Sole 24 Ore che, però, prende in esame solo le offerte per i nuovi abbonati. Questa stagione, per chi si avvicina per la prima ...

"Trovati i soldi per le clauSole Iva Sono il riformatore del Paese" : In attesa del Consiglio dei ministri chiamato a varare la Nota di aggiornamento al Def che dovrà contenere il quadro macroeconomico in cui inserire la nuova legge di Bilancio, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sgombra il campo dalle polemiche sull'aumento dell'Iva Segui su affaritaliani.it

Scatta l’allerta per l’uragano Lorenzo sulle iSole Azzorre : Scritto da Federico Baggiani Rete Meteo Amatori - Weather for Passion L’uragano Lorenzo è sceso a Categoria 2 ( su una scala da 1 a 5) con venti medi a 175km/h(raffiche sui 220km/h), ma mira adesso le isole Azzorre nord-occidentali dove è Scatta l’allerta ed arriverà probabilmente mantenendosi di tale intensità tra domani sera e Mercoledì mattina. immagine satellitare di stamani In questa zona come vediamo dalla simulazione ...

Il Sole 24 Ore : ai Mondiali di atletica montepremi record di 7 - 5 milioni di dollari : Nonostante le temperature proibitive, che costringono a competizioni notturne, in Qatar si moltiplicano gli impianti sportivi e anche le competizioni. Evidentemente, scrive Il Sole 24 Ore, agli sceicchi lo sport deve piacere proprio molto. Nel 2015 ci fu il Mondiale di pallamano, l’anno successivo fu la volta del ciclismo, l’anno scorso la ginnastica artistica. Ora è il turno dell’atletica. In palio, per i 49 titoli previsti, ...

Sole 24 Ore : Italia fanalino di coda in Europa per costruzione di nuovi stadi : L’ultimo Report Figc fotografa il ritardo del calcio Italiano in termini di sviluppo infrastrutturale, scrive il Sole 24 Ore. Dal 2008 al 2018, in Europa sono stati realizzati 163 nuovi stadi, per un investimento complessivo di 19 miliardi di euro. L’Italia è fanalino di coda, lontanissima da Polonia (26), Germania e Russia (16) e Francia (11). L’assegnazione dell’Europeo 2028 Si tratta di un gap difficile da colmare nell’arco ...

Spagna - snaturare il mauSoleo di Franco è un grave errore. E non ci permette di fare i conti col passato : I monumenti, se li guardiamo con attenzione, sono sempre sgradevoli. Sono un pugno nello stomaco alla nostra arroganza di contemporanei, perché ci restituiscono una disdicevole e irriconoscibile immagine di noi stessi. Ci ricordano quello che eravamo, quello che verosimilmente anche noi stessi saremmo stati e forse ancor oggi siamo. Sono sempre – almeno in parte – la prova provata della nostra cattiva coscienza. Dagli archi degli ...

"Il multiplayer di Stadia sarà decisamente migliore rispetto a quello delle conSole" : A meno di due mesi dal debutto di Google Stadia, Jack Buser, Director of Games della piattaforma, è apparso sull'ultimo podcast di Kinda Funny per una lunga chat sul servizio di cloud gaming.Buser ha rivelato che ha lavorato per quattro anni a Stadia, mentre altri nello stesso progetto hanno aderito molto prima di lui. Ha anche osservato che Google Stadia offrirà un'esperienza multiplayer "decisamente migliore" rispetto a ciò che potreste ...

