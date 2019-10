Il Segreto | anticipazioni | Saul e Julieta lasciano Puente Viejo

Fonte : davidemaggio

(Di sabato 5 ottobre 2019)- IlPer i telespettatori italiani de Il, è arrivata l’ora di salutareOrtega (Ruben Bernal) eUriarte (Claudia Galan): nelle puntate in onda da domani su Canale 5, i due innamorati riusciranno infatti a far ricadere su di loro la colpa delle morti dei Molero, in realtà assassinati da Carmelo (Raul Peña) e don Berengario (Miguel Uribe), e fuggiranno alla volta dell’Italia prima di essere arrestati. Gli sposini lasceranno cosìcon la speranza di trovare altrove la loro felicità. Ecco leda domenica 6 a sabato 12 ottobre 2019. Ildomenica 6 ottobre 2019 Alvaro rivela a Isaac che Antolina non era incinta prima del matrimonio e quest’ultima grida in piazza la verità su Elsa e sull’eredità del padre. Illunedì 7 ottobre 2019 Carmelo è preoccupato per ...

