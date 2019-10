Il Segreto Anticipazioni 5 ottobre | Saul e Julieta verso la fuga

Anticipazioni Il Segreto - 5 ottobre : Marchena trova un quaderno riservato di Prudencio : La telenovela Il Segreto continua ad andare in onda sette giorni su sette su Canale 5, trova ndo spazio nel palinsesto pomeridiano. Non ne sarà esclusa la giornata di oggi 5 ottobre , che vedrà la programmazione della serie iberica dalle ore 15:20 (dopo Una Vita) fino alle ore 16:05 circa, quando lascerà spazio a Verissimo di Silvia Toffanin. Risulta, invece, cancellata la puntata del martedì sera su Rete 4, sostituita anche l'8 ottobre da un maxi ...

Anticipazioni Il Segreto dal 7 al 13 ottobre : la confessione di Alvaro : Il Segreto , Anticipazioni settimana prossima: l’addio di Julieta e Saul Il successo de Il Segreto non conosce battute d’arresto. Le Anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana svelano che Julieta e Saul lasceranno Puente Viejo: è un addio o un arrivederci? Elsa racconta a Isaac le bugie di Alvaro e di come è riuscito a portarle via i soldi con l’inganno. Il falegname vuole trovarlo e dargli una bella lezione. Adela è ...

Anticipazioni il Segreto - Puntate Spagnole : Francisca Lascia Raimundo! : Anticipazioni Il Segreto Puntate Spagnole : circostanze tragiche costringono molti abitanti di Puente Viejo a Lascia re il paese. Ecco perché e cosa succede alla relazione tra Francisca e Raimundo… Grandi colpi di scena in arrivo nelle Puntate Spagnole de Il Segreto . Dopo gli avvenimenti legati a Fernando che hanno tenuto con il fiato sospeso il pubblico della soap, adesso stanno per succedere altre cose che riguardano direttamente ...

Il Segreto Anticipazioni dal 6 al 12 ottobre 2019 : Antolina smascherata : Puntate della settimana Il Segreto : le anticipazioni dal 6 al 12 ottobre 2019 . Cosa succederà ad Antolina e Alvaro? Periodo duro per Antolina ! Stando alle anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 6 al 12 ottobre 2019 , la ragazza impazzirà perché Alvaro scoprirà tutta la verità sulla sua gravidanza: non aspettava un figlio durante il loro […] L'articolo Il Segreto anticipazioni dal 6 al 12 ottobre 2019 : Antolina smascherata proviene da ...

Il Segreto Anticipazioni all'11 ottobre : Isaac scioglie il matrimonio con la moglie : La prossima settimana sarà davvero molto movimentata all'interno della soap opera Il Segreto . Tra i vari avvenimenti che si verificheranno, di maggiore interesse sarà sicuramente la scoperta di Isaac in merito a sua moglie . Antolina, infatti, gli ha mentito in merito alla gravidanza. La donna ha, quindi, concepito il bambino con un altro uomo. Una volta appresa la verità Isaac si dirà pronto ad incominciare la sua relazione con Elsa. Saverio, ...

Il Segreto / Anticipazioni 4 ottobre : lo scontro tra Isaac e Antolina si avvicina! : Il Segreto , Anticipazioni puntata 4 ottobre : Francisca attira Roberto in una trappola mortale. Saul è pronto per la confessione a Cifuentes.

Anticipazioni spagnole Il Segreto : Elsa avrà indietro il denaro rubato da Alvaro : Nelle attuali puntate de Il Segreto , Elsa ha appreso di avere commesso un terribile errore fidandosi di Alvaro che, oltre ad averla abbandonata sull'altare, le ha anche rubato tutti i suoi averi. Quello che sarà un brutto colpo per la protagonista femminile della telenovela, rappresenterà però anche l'inizio della resa dei conti con Antolina. Il medico, infatti, informerà Isaac di come la moglie gli abbia mentito con la tempistica della ...

Il Segreto Anticipazioni : SEVERO vuole costruire una bomba. Perché? : Uno dei personaggi principali delle prossime puntate italiane de Il Segreto sarà senz’altro SEVERO Santacruz (Chico Garcia); com’è già noto, l’uomo entrerà nuovamente nel mirino delle perfida Francisca Montenegro (Maria Bouzas), la quale non esiterà a far fallire la nuova impresa del latifondista. Ripercorriamo insieme i passaggi fondamentali di questa nuova storyline… Il Segreto, news: ecco come Francisca vuole far ...