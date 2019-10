Il procuratore della Fise | “Il tempo dell’omertà nell’equitazione è finito”

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 5 ottobre 2019) La Stampa intervista l’avvocato Anselmo Carlevaro, dal 2012federalefederazione italiana sport equestri. Il tema è quello dello scandalo del maneggio di Caserta, costato i domiciliari al titolare accusato di abusi sessuali su minorenni. Carlevaro sottolinea che è fondamentale il ruolo delle famiglie, anche nel controllare quanto succede ai ragazzi: “È fondamentale capire il contesto nel quale si muove un ragazzo. Se manca l’attenzione è più facile che i giovani possano imbattersi in situazioni di pericolo fuori casa. Mio figlio gioca a calcio, in alcuni momenti mi tormenta il pensiero di affidarlo agli allenatori anche se là fuori il mondo non è fatto solo di persone che abusano. La maggior parte dei coach svolge al meglio la funzione educativa che gli è stata affidata”. Ildell’omertà, dichiara, è finito. In passato lo sport è stato ...

