Il Napoli avrebbe offerto Insigne all' Inter la scorsa estate

Inter - retroscena del calciomercato estivo : il Napoli avrebbe offerto Insigne per Icardi : Nonostante quello estivo si sia chiuso da più di un mese, arriva un'importante indiscrezione di mercato dal sito FcInterNews: il presidente del Napoli De Laurentiis, pur di arrivare alla punta argentina Icardi, avrebbe offerto in estate il cartellino del centrocampista offensivo napoletano Lorenzo Insigne. Un'indiscrezione incredibile, segno evidente della non completa centralità nel progetto del capitano del Napoli: fra l'altro ancora pesa ...

Inter - il Napoli ci avrebbe provato fino all'ultimo per Icardi : Con la chiusura della sessione estiva di calciomercato si è chiuso anche il tormentone relativo al futuro di Mauro Icardi. Il centravanti argentino, alla fine, è stato acquistato dal Paris Saint Germain in prestito con diritto di riscatto in un'operazione complessiva da settanta milioni di euro. Sono stati tanti i rumors intorno all'ex capitano dell'Inter che, però, dal suo canto, ha sempre rifiutato ogni offerta arrivata sul suo tavolo. Tra ...

Juventus-Napoli - Martusciello : “Sarri non contento dei 7 gol - avrebbe preferito il 4-0” : Juventus-Napoli è finita 4-3. Una partita pazzesca, infinita, piena di colpi di scena. Come quello finale, che ha visto i bianconeri esultare per una sciagurata autorete di Koulibaly. Proprio lui che due anni fa usciva dallo Stadium da eroe. Al termine del match, ai microfoni di Sky, le parole di Martusciello, che anche quest’oggi ha sostituito Maurizio Sarri in panchina. “Sarri non era assolutamente contento dei 7 gol, avrebbe ...

Juventus - Icardi avrebbe definitivamente rifiutato l'offerta del Napoli da 7 - 5 milioni : A tenere banco in questo weekend è sicuramente l'inizio della Serie A, con la Juventus che aprirà ufficialmente la stagione 2019-2020 affrontando sabato 24 agosto alle ore 18:00 il Parma al 'Tardini'. La sera invece giocherà il Napoli che andrà a Firenze, in attesa della seconda giornata, quando i bianconeri affronteranno in casa propria la squadra allenata da Carlo Ancelotti. Proseguono anche le trattative di mercato e la notizia principale di ...

Il Napoli : “Il Var avrebbe annullato il gol in fuorigioco del Barcellona” : Il Napoli non ci sta. Dopo la sconfitta per 4-0 contro il Barcellona il club commenta sul sito la partita. Scrive che il risultato, anche se netto, va comunque riportato alle contingenze. E cioè ai due gol in fuorigioco segnati dagli spagnoli. Il primo, soprattutto, scrive il club, sarebbe stato annullato dal Var per netto fuorigioco di Griezmann prima che Suarez insaccasse. Ma anche sul secondo gravano sospetti. Dopo i due episodi il cammino ...

