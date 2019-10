Fonte : wired

(Di sabato 5 ottobre 2019) Ilper l’Innovazione, Paola Pisano, all’Ey digital summit Capri – Una deroga speciale alle leggi per consentire ae aziende che vogliono sperimentare un servizio innovativo di avviare un pilota sul campo, purché accettino di farsi monitorare da tutte le autorità regolatorie che hanno titolo per ficcare il naso nel progetto. È questa una delle idee che il neoper l’Innovazione, Paola Pisano, stando per il piano di trasformazione digitale dell’Italia da presentare al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. All’Ey digital summit, il forum sull’innovazione organizzato dalla società di revisione contabile Ernst & Young, Pisano ha spiegato che uno degli obiettivi dell’esecutivo Conte bis è il “diritto di innovare. In alcuni casi l’innovazione non si è potuta scaricare a terra per norme e cavilli legali, ...

mante : Oggi il Ministro dell’Innovazione Pisano dice a Repubblica che immagina una nuova forma di alternanza scuola lavoro… - walterwhiteITA : Il ministro dell’Innovazione studia la “deroga speciale” per startup - mobisostenibile : RT @EconomyUp: #innovazione, #Tecnologia, #sostenibilità e persone: ecco alcuni dei temi portanti dell’ @EY_Italy Capri Digital Summit 2019… -