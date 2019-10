Il giallo delle fondine Il Sap | Erano difettose Ma una primi analisi

Lazio e Roma a piccoli passi verso la qualificazione : i giallorossi più forti delle assenze - i big salvano i biancocelesti : Dopo la Champions League è andata in archivio anche un’interessante giornata valida per l’Europa League, sono arrivate nuove importanti indicazioni per quanto riguarda le due italiane che sono scese in campo, la Lazio e la Roma. Le squadre italiane si candidano a portare in alto i colori italiani, soprattutto i biancocelesti ormai da anni rappresentano una sicurezza e l’obiettivo è quello di arrivare il più lontano ...

Adesso si può dormire nella casa della Signora in giallo : ecco tutte le altre abitazioni delle serie tv dove si può alloggiare : La casa della Signora in Giallo – Jessica Fletcher incontrava sulla sua strada così tanti delitti che alla fine è venuto il legittimo sospetto a tutti che fosse lei sfortuna. Per chi si sentisse così coraggioso da sfidare la sorte, può prenotare la prossima vacanza alla Blair House, la casa della Signora in Giallo, che oggi è un bed and breakfast meta di pellegrinaggio per gli appassionati della serie. Si tratta di una dimora storica ...

E' il giorno di Rousseau - gli iscritti al M5s voteranno fino alle 18 | "giallo" sull'ordine delle preferenze : Urne telematiche aperte dalle 9 alle 18 per gli iscritti al MoVimento: 115.372 persone che devono decidere se dare il via libera o meno all'accordo con il Pd per fare nascere il nuovo governo